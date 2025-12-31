पर्यावरण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से निकले 15 युवक

Language
    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    पर्यावरण के लिए साइकिल यात्रा। (प्रतीकात्मक)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुंबई स्थित हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजेस विश्वविद्यालय (एचएसएनसी यूनिवर्सिटी) के 15 युवक पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा साइकिल से करने निकल पड़े हैं। बुधवार सुबह कश्मीर के लाल चौक से शुरू हुई यह यात्रा लगभग 24 दिनों में कन्याकुमारी पहुंचेगी।

    स्नातक कक्षाओं में पढ़ रहे 14 छात्र एवं उनके शिक्षक मयूर दुमासिया ने 31 दिसंबर को सुबह आठ बजे लाल चौक से अपनी यात्रा आरंभ की। समूह का नेतृत्व कर रहे 38 वर्षीय दुमासिया का दाहिना हाथ न होने के कारण वह दिव्यांग भी हैं।

    वह कहते हैं कि विश्वविद्यालय की उपकुलपति कर्नल प्रोफेसर हेमलता के. बागला की प्रेरणा एवं सहयोग से इस यात्रा का आयोजन हो रहा है। क्योंकि आज प्रदूषण के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी काफी नुकसान हो रहा है। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। यदि आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल का उपयोग बढ़ा दें, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और प्रदूषण कम करने में भी हम सहायक होंगे।

    दुमासिया की योजना है कि उनका समूह प्रतिदिन औसतन 160 से 170 किमी. साइकिल चलाएगा। रोज सुबह करीब आठ बजे यात्रा शुरू कर शाम छह बजे यात्रा रोक दी जाएगी। ऐसा करके युवक 24 दिनों में 3,800 किमी. की यात्रा कर 23 जनवरी को कन्याकुमारी पहुंचेंगे।