मुंबई के कॉलेज में गेस्ट स्पीकर की शर्मनाक हरकत! छात्राओं ने दर्ज कराई यौन उत्पीड़न की शिकायत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट्स ने आजाद मैदान पुलिस को एक गेस्ट स्पीकर के खिलाफ लिखकर शिकायत दी है, जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में कैंपस में हुई एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्राओं के साथ गलत बर्ताव किया।

छात्राओं ने दावा किया कि स्पीकर ने उनकी मर्जी के बिना उनकी तस्वीरें खींचीं और गलत तरीके से उनके पास से गुजरा भी। पुलिस ने अभी तक शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। कॉलेज के कम से कम 10 छात्रों ने शुक्रवार को कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) में शिकायत दर्ज कराई थी।

गेस्ट स्पीकर को कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया इस घटना की जानकारी सोमवार को कॉलेज अधिकारियों को दी गई और गेस्ट स्पीकर को उसी दिन, यानी उनके सेशन के तय होने से एक दिन पहले, कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया।