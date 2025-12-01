मुंबई के कॉलेज में गेस्ट स्पीकर की शर्मनाक हरकत! छात्राओं ने दर्ज कराई यौन उत्पीड़न की शिकायत
सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्राओं ने एक अतिथि वक्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं का आरोप है कि वक्ता ने उनकी सहमति के बिना तस्वीरें खींची और गलत तरीके से उनके पास से गुजरा। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी वक्ता को तुरंत कैंपस छोड़ने का आदेश दिया और मामले की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सौंप दिया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए गए हैं और आगे की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट्स ने आजाद मैदान पुलिस को एक गेस्ट स्पीकर के खिलाफ लिखकर शिकायत दी है, जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में कैंपस में हुई एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्राओं के साथ गलत बर्ताव किया।
छात्राओं ने दावा किया कि स्पीकर ने उनकी मर्जी के बिना उनकी तस्वीरें खींचीं और गलत तरीके से उनके पास से गुजरा भी। पुलिस ने अभी तक शिकायत पर ध्यान नहीं दिया है। कॉलेज के कम से कम 10 छात्रों ने शुक्रवार को कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) में शिकायत दर्ज कराई थी।
गेस्ट स्पीकर को कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया
इस घटना की जानकारी सोमवार को कॉलेज अधिकारियों को दी गई और गेस्ट स्पीकर को उसी दिन, यानी उनके सेशन के तय होने से एक दिन पहले, कैंपस छोड़ने के लिए कहा गया।
अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर
अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कॉलेज ने स्पीकर की यूनिवर्सिटी को बता दिया है। कॉलेज ने शुक्रवार को पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिए हैं और आने वाले हफ्ते में आईसीसी की जांच रिपोर्ट भी पुलिस और पेरेंट यूनिवर्सिटी को सौंपी जाएगी। गेस्ट स्पीकर ने दो दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए रहने की जगह मांगी थी और इसलिए, कॉलेज ने हॉस्टल बिल्डिंग में इसका इंतजाम किया था।
