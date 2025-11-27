Language
    'मुझसे वर्जिनिटी टेस्ट कराया गया', नासिक में शादी के 6 महीने बाद महिला ने की आत्महत्या; पति और ससुराल वाले गिरफ्तार

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नासिक में नेहा नामक एक 27 वर्षीय महिला ने शादी के छह महीने बाद आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और वर्जिनिटी टेस्ट कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पति और चार ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने वर्जिनिटी टेस्ट के आरोपों की जांच की मांग की है।

    नासिक में शादी के 6 महीने बाद महिला ने की आत्महत्या (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक 27 साल की महिला ने शादी के सिर्फ छह महीने बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वह अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा पैसों और अन्य बातों पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रही थी।

    बुधवार दोपहर को पंचवटी इलाके में यह घटना हुई। गुरुवार को पुलिस ने मामले में पति और परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखकर उसकी फोटो अपने भाई को व्हाट्सऐप पर भेजी। नोट में उसने बताया कि उसका पति, सास और देवरानियां लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उससे वर्जिनिटी टेस्ट करवाया।

    पीड़िता का नाम नेहा था और उसकी शादी इस साल जून में संतोष पंडित पवार से हुई थी। पुलिस के अनुसार, शादी के बाद पति, सास और देवरानियों ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी थी और उसे लगातार परेशान किया जाता था।

    इलाज के दौरान मौत

    नोट मिलने के बाद नेहा का भाई तुरंत उसकी ससुराल पहुंचा, लेकिन वह बेहोश पड़ी मिली। उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    घटना के बाद नेहा के परिजन पंचवटी पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए और दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नेहा के पति, उसकी मां जिजाबाई पवार, और देवरानियां शीला अशोक आहिरें, मीनाक्षी शीला आहिरें और भारती दत्ताराम पवार को गिरफ्तार कर लिया।

    वर्जिनिटी टेस्ट के आरोप की जांच की मांग

    ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति’ के कृष्णा चंदगुड़े ने कहा कि सरकार को नेहा द्वारा लगाए गए वर्जिनिटी टेस्ट के आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

