'मुझसे वर्जिनिटी टेस्ट कराया गया', नासिक में शादी के 6 महीने बाद महिला ने की आत्महत्या; पति और ससुराल वाले गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक 27 साल की महिला ने शादी के सिर्फ छह महीने बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, वह अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा पैसों और अन्य बातों पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रही थी।

बुधवार दोपहर को पंचवटी इलाके में यह घटना हुई। गुरुवार को पुलिस ने मामले में पति और परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखकर उसकी फोटो अपने भाई को व्हाट्सऐप पर भेजी। नोट में उसने बताया कि उसका पति, सास और देवरानियां लगातार उसे प्रताड़ित करते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उससे वर्जिनिटी टेस्ट करवाया।

पीड़िता का नाम नेहा था और उसकी शादी इस साल जून में संतोष पंडित पवार से हुई थी। पुलिस के अनुसार, शादी के बाद पति, सास और देवरानियों ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी थी और उसे लगातार परेशान किया जाता था।