मुंबई पुलिस ने 800 लोगों को दिया 'दीवाली गिफ्ट', चोरी हुए फोन मालिकों को लौटाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने दीवाली पर 800 लोगों को गिफ्ट दिया है। दीवाली के मौके पर मुंबई पुलिस ने बरामद किए गए 800 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए। जिससे इन लोगों की त्योहार पर खुशिया दोगुनी हो गईं।

यह डीसीपी जोन-6 के तहत खोए और चोरी हुए कीमती सामानों का पता लगाने और उन्हें वापस उसके असली मालिकों तक के उद्देश्य से एक समर्पित अभियान का हिस्सा था, जिसे पुलिस ने "स्पेशल दीवाली रिटर्न गिफ्ट" कहा। 800 लोगों को लौटाए फोन मुंबई पुलिस ने अधिकारियों द्वारा उनके मालिकों को फोन लौटाने की तस्वीरें भी साझा कीं। सोशल मीडिया पर अधिकारियों की सराहना की गई और यूजर्स ने इसे पुलिस का शानदार कदम कहा। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, मुंबई पुलिस ने लिखा, "मुंबईवासियों के जीवन में खुशियां लाते हुए, डीसीपी जोन 6 ने खोए और चोरी हुए सामानों का पता लगाने और उन्हें वापस करने के एक समर्पित अभियान के तहत आज बरामद कीमती सामान उनके असली मालिकों को सौंप दिए।"

View this post on Instagram A post shared by Mumbai Police (@mumbaipolice) "एक विशेष समारोह में जोन 6 के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों द्वारा बरामद किए गए 800 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए गए।"

सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस बल की इस पहल की तारीफ करते हुए 'हमारे वीरों को सलाम' और 'यह बहुत ही दिल को छूने वाला है' जैसी टिप्पणियां कीं। एक यूजर, जिसने अपनी पहली सैलरी से खरीदा हुआ फोन खो दिया था, उसने आभार और पुरानी यादें शेयर कीं।