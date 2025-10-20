पटाखे, दीये और मिठाईयां, देश उत्साह के साथ मना रहा रोशनी का त्योहार दीवाली
पूरा देश दीवाली का त्योहार धूमधाम से मना रहा है। यह रोशनी का पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग अपने घरों को दीयों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मिठाई बांटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। दीवाली पूरे भारत में मनाई जाती है और यह परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का समय है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में दीवाली की धूम है। लोग अपनों के साथ रोशनी के इस त्योहार को मना रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से दीवाली की जगमगाती तस्वीरें सामने आ रही है। कोई पटाखे जलाकर, कोई दीये जलाकर तो कोई मिठाईयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है।
इस साल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी, जिससे 2020 से लागू प्रतिबंध में ढील मिली। यह कदम लोगों के लिए राहत लेकर आया, जबकि इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण को सीमित करना भी है।
लाल चौक पर दीवाली ऑपरेशन सिंदूर वाली
जम्मू-कश्मीर में लोगों में दीवाली के लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लाल चौक पर लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर दीये जलाकर दीवाली को सेलिब्रेट किया।
दीवाली के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। राम मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया।
देश भर से दीवाली सेलिब्रेशन की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं।
कनॉट प्लेस में, शहर रोशनी और सजावट से जगमगा उठा, यहां परिवार जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।
