मुंबई पुलिस के ASI ने दिव्यांग युवती से की छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ताड़देव इलाके में सोमवार, 22 दिसंबर को एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) संजय राणे को 18 वर्षीय दिव्यांग युवती के साथ छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए वहां के लोकल लोगों ने देखा और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसमें एएसआई वहां के लोकर लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा है।

असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर का ये वीडियो पुलिस स्टेशन में भी जमा किया गया है और अब ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। 53 वर्षीय संजय राणे ताड़देव में लोकल आर्म्स डिवीजन 2 में एएसआई के पद पर था और घटना के वक्त ये अधिकारी पुलिस की वर्दी भी पहने हुए था।

मुंबई पुलिस के ASI ने की शर्मनाक हरकत मुंबई पुलिस के मुताबिक, ये घटना सोमवार शाम साढे़ पांच बजे के करीब की है। ताड़देव आरटीओ के पास बृहन्मुंबई नगर निगम का भाऊसाहेब हायर गार्डन में ASI ने ये घिनौनी हरकत की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि संजय राणे उस 18 वर्षीय दिव्यांग महिला के पास जाकर बैठ गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। युवती, एएसआई की ऐसी हरकतों से असहज हो रही थी। उस गार्डन में मौजूद लोगों ने जैसे ही ऐसा होते देखा, उन्होंने मामले में दखल दिया और एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा। लोगों ने एएसआई का महिला का साथ छेड़खानी करते हुए भी वीडियो बना लिया था।