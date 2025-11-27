कलयुगी मां की काली करतूत, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को देह व्यापार में धकेला; टीचर की शिकायत से खुला राज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने अपनी मां पर देह व्यापार जैसे घिनौने काम में धकेलने का आरोप लगाया है। लड़की ने बताया कि उसकी मां और उसके पड़ोसी ने पैसे कमाने के लिए उसे इस काम में धकेला और मजबूर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में यह मामला मंगलवार राज दर्ज किया गया। शिकायत लड़की की स्कूल टीचर ने की थी। लड़की ने टीचर को बताया कि अप्रैल से लेकर शिकायत दर्ज होने तक उसे जबरन देह व्यापार कराया जाता रहा।

घर से भाग भी चुकी है लड़की लड़की ने बताया कि वह कई बार इस अत्याचार से परेशान हो चुकी थी। एक बार वह घर से भागकर अपनी दोस्त के घर तीन दिन तक रुकी रही। लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसे फिर से उसी काम में धकेल दिया गया।

इसके बाद लड़की ने आपबीती अपने टीचर को बताई, जिसे सुनकर टीचर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी। इसके बाद स्कूल ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।