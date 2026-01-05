मुंबई में नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन मतांतरण, आरोपी ने कई महीनों तक किया यौन उत्पीड़न

Language
    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:55 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के वालिव थाना क्षेत्र के मीरा भायंदर में एक भयावह मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्षीय लड़की स्थानीय युवक द्वारा अपहरण, जबरन मतांतरण और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। पुलिस आरोपित जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है।

    अधिकारियों ने बताया कि आरोपित जावेद लड़की के पड़ोस में रहता था। दोनों के बीच दोस्ती थी। जावेद ने इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए चुपके से लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए और फिर उसे ब्लैकमेल करके मध्य प्रदेश ले गया। मध्य प्रदेश ले जाने के बाद नाबालिग को छह महीने तक वहां रखा गया, इस दौरान उसे लगातार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

    जावेद ने उसे जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उसे गोमांस खिलाने का प्रयास किया, जिससे उस नाबालिग लड़की का दुख और भी बढ़ गया। लड़की के पिता का हाल ही में निधन हो गया था। वह किसी तरह मध्य प्रदेश से भाग निकली और मुंबई में अपने घर लौट आई। इसके बाद, उसने महीनों तक चले दु‌र्व्यवहार की कहानी अपने परिवार वालों को बताई।

    परिवार के लोगों ने वालिव पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई। आरोपित अभी फरार है। पीड़िता अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है। पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपित की तलाश कर रहे हैं।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)