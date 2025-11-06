'केवल एक मराठी हिंदू ही...', BJP नेता के खान मेयर वाली टिप्पणी पर भड़की उद्धव की सेना
न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के बाद, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम के एक पोस्ट पर विवाद हो गया। शिवसेना (UBT) ने साटम के 'किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे' वाले बयान की कड़ी आलोचना की और भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाया। शिवसेना (UBT) नेता ने विश्वास जताया कि अगला मेयर एक मराठी हिंदू ही होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी को जीत मिली है। इस जीत का असर दुनिया के दूसरे कोने मुंबई में भी देखने को मिल रहा है।
दरअसल, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम यहां मुंबई में किसी भी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। अब इस पोस्ट पर शिवसेना (यूबीटी) ने पलटवार किया है।
बीजेपी नेता के पोस्ट पर शिवसेना (UBT) का पलटवार
बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता ने भाजपा प्रमुख अमीत साटम की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने साटम की हालिया टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई पर किसी को खान नहीं थोपा जा सकता।
आनंद दुबे ने बीजेपी नेता की मनसिक स्थिति पर सवाल उठाया और यहां तक कह दिया कि उनको इलाज की जरूरत है और उद्धव सेना उनके आगरा के पागलखाने में इलाज का खर्च उठाएगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आनंद दुबे ने कहा कि अमित साटम की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। जिस दिन से वह अध्यक्ष बने हैं, उन्हें एहसास हो गया था कि उनका सफाया होने वाला है, इसलिए वह पहले दिन से ही मुंबई के मेयर के बारे में अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं।
बीजेपी पर लगाए हिंदू-मुस्लिम करने के आरोप
शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने बीजेपी हमेशा हिंदू-मुस्लिम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल एक मराठी हिंदू ही मुंबई का मेयर बनेगा। आनंद दुबे ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि नगर निगम चुनावों में शिवसेना (UBT) का झंडा लहराएगा और एक मराठी हिंदू ही यहां मेयर बनेगा।
'पीएम मोदी को क्यों गलत साबित कर रहें?'
शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि मैं अमीत साटम से पूछना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी सौगत-ए-मोदी किट ममदानी, पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज रहे थे? उन्होंने अमीत दुबे से पीएम को गलत साबित न करने का आग्रह किया। बता दें कि मार्च में ईद-उल-फितर से पहले उत्तर प्रदेश में 10 लाख मुसलमानों के बीच ‘सौगात-ए-मोदी’ किट वितरित की गई थी।
बीजेपी नेता ने क्या टिप्पणी की थी?
गौरतलब है कि जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक मेयर चुनाव जीतकर पहले मुस्लिम मेयर बनने के कुछ देर बाद ही अमीत साटम ने मुंबई में किसी खान को थोपने की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी थी।
उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों का राजनीतिक रंग बदल रहा है, कुछ मेयरों के उपनाम और महा विकास अघाड़ी के 'वोट जिहाद' को देखते हुए, मुंबई को लेकर सतर्क रहना जरूरी लगता है!
