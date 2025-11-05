'किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे...', BJP नेता की पोस्ट से बढ़ी सियासी हलचल; ममदानी की जीत है कनेक्शन
न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के बाद दुनिया के दूसरे कोने में बसे मुंबई में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता अमीत साटम ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करते हुए 'वोट जिहाद' का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई को राष्ट्र-विरोधी ताकतों से बचाना जरूरी है। बता दें कि ममदानी, भारतीय मूल के विद्वान महमूद ममदानी के पुत्र हैं और न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने विजय हासिल की है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बनने जा रहे हैं। ममदानी की इस जीत का असर दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित मुंबई पर भी पड़ा है।
दरअसल, जोहरान ममदानी दक्षिण एशियाई, मुस्लिम और सदी के पहले सबसे युवा नागरिक हैं। मुंबई में होने वाले निकाय चुनाव से पहले जोहरान ममदानी की जीत का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जो अब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
क्या है बीजेपी नेता पोस्ट?
न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने विजय को लेकर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है, जो सभी को हैरान कर रहा है। अंधेरी पश्चिम से विधायक साटम ने कहा कि हम यहां में किसी भी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इसको वोट जिहाद बताते हुए साटम ने कहा कि मुंबई में भी वैसी ही राजनीति लाने की कोशिश की जा रही है जैसी न्यूयॉर्क शहर में देखी गई थी।
'राष्ट्र-विरोधी ताकतों का करेंगे विरोध'
वहीं, जब बीजेपी नेता से पूछा गया कि उनके इस पोस्ट का मतलब क्या है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रहे हैं। मुंबई को ऐसी ताकतों से बचाना जरूरी है जिन्होंने पहले भी समाज को बांटने की कोशिश की है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि वह धार्मिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र-विरोधी रुख अपनाकर समाज को बांटने की कोशिश करता है, तो वह उसका विरोध करेंगे।
न्यूयॉर्क शहर को मिला पहला मुस्लिम मेयर
गौरतलब है कि भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के विद्वान महमूद ममदानी के पुत्र ममदानी ने न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीता है। वह न्यूयॉर्क शहर के पहले सबसे कम उम्र के मेयर बनेंगे। ममदानी एक घोटाले में घिरे डेमोक्रेट उम्मीदवार थे और जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराया।
