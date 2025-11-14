मुंबई की 'लाइफलाइन' पर लगे अश्लील पोस्टर, भारी विरोध प्रदर्शन के बीच रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मायानगरी मुंबई की लोकल ट्रेनों को पूरे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग इन ट्रेनों से सफर करते हैं। मगर, इस बार मुंबई लोकल्स गलत वजहों से चर्चा में है और इसकी वजह है लोकल ट्रेनों पर लगे अश्लील पोस्टर्स।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुंबई की लोकल ट्रेनों पर लगे यह पोस्टर देखकर यात्री बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने इसे जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन तेज कल्याण-कसारा-कर्जत रेलवे प्रवासी संघ और डिविजनल रेलवे यूजर्स कंस्लटेटिव कमेटी (DRUCC) के सदस्यों ने लोकल ट्रेन पर लगे अश्लील विज्ञापन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इसे शर्मनाक करार देते हुए कहा कि लाखों की संख्या में लोग हर दिन इन ट्रेनों से सफर करते हैं, जिसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों समेत वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं भी शामिल होती हैं।