'पार्थ को थी पहले से जानकारी', पुणे जमीन विवाद में अंजलि दमानिया ने डिप्टी सीएम अजित पवार से मांगा इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे जमीन घोटाले मामले में अजित पवार विपक्ष के निशाने पर हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने एक बड़ा बयान दिया है। दानवे ने महायुति के दावे को निराधार करार दिया है और कहा की पार्थ पवार मामले से नाराज होकर अजित पवार सरकार से इस्तीफा देने वाले थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, दानवे का कहना है कि अजित पवार के दबाव के कारण पार्थ पवार को बचाया जा रहा है। इस बीच सामजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कथित पूणे जमीन घोटालों को लेकर अजीत पावर के इस्तीफे की मांग की है।

अंजलि दमानिया ने की जांच की मांग अंजलि दमानिया ने डिप्टी सीएम अजित पवार को घेरते हुए कहा कि इस पुणे जमीन घोटाले मामले में पार्थ पवार का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए और जिला कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए।

क्या बोले अजित पवार? सामजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया की ओर से इस्तीफा मांगे जाने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लूंगा। उन्होंने दावा किया कि पार्थ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंपनी की ओर से खरीदी गई जमीन सरकार की है।