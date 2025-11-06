Mumbai Train Accident: लोकल ट्रेन हादसे में दो की मौत, तीन घायल
मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मृत्यु हो गई और तीन घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार को हुई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार को दक्षिण मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी।
यह घटना शाम करीब सात बजे हुई। इससे कुछ ही देर पहले 9 जून को मुंब्रा में हुई दुर्घटना के मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कर्मचारी संघों की अचानक हड़ताल के कारण मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवा बाधित हो गई थी।
'गलत साइड से उतर रहे थे लोग'
एक अधिकारी ने बताया, "दो लोगों को अस्पताल में मृत लाया गया, जबकि तीन घायल हो गए। इनमें से दो को चिकित्सीय सलाह (डीएएमए) के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।" इससे पहले, अधिकारी ने कहा था कि वे गलत दिशा से उतरे थे और पटरी पर आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें टक्कर मार दी गई।
मुंब्रा की घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना 9 जून को उस समय घटित हुई जब दो ट्रेनें, एक कसारा की ओर जा रही थी और दूसरी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, डिब्बों के फुटबोर्ड पर बैठे कुछ यात्री अपने बैगों के एक-दूसरे से टकराने के कारण पटरियों पर गिर गए।
इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
जांच के बाद ठाणे रेलवे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए)(बी) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और एक सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
