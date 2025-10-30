Mumbai Hostage Case: 3 घंटे फंसे रहें 17 बच्चे... कौन है रोहित आर्या, क्यों बनाया बंधक, अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में गुरुवार को 17 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब खबर है कि इस व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना आरए स्टूडियो की है जिसकी पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्लास चलती थी। 17 बच्चों को बंधक बनाए जाने से लेकर पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन तक आइये सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या-क्या घटनाएं घटी?