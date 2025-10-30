Mumbai Hostage Case: 3 घंटे फंसे रहें 17 बच्चे... कौन है रोहित आर्या, क्यों बनाया बंधक, अब तक क्या-क्या हुआ?
मुंबई में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में 17 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बच्चों को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। आरोपी रोहित आर्या ने वीडियो संदेश में बातचीत की इच्छा जताई। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चों को सुरक्षित बचाया और एक एयर गन बरामद की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में गुरुवार को 17 बच्चों को बंधक बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब खबर है कि इस व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना आरए स्टूडियो की है जिसकी पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्लास चलती थी। 17 बच्चों को बंधक बनाए जाने से लेकर पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन तक आइये सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या-क्या घटनाएं घटी?
- मुंबई की पवई स्थित बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गुरुवार को 17 बच्चों को एक वेब सीरिज के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था।
- इन बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की पहचान रोहित आर्या के रूप में हुई है। जिसने एक वीडियो संदेश के जरिये बताया कि उसने सुसाइड करने के बजाय बच्चों को बंधक बनाने का रास्ता चुना।
- वीडियो में आरोपी ने कहा कि उसकी कुछ साधारण मांगे हैं और वह इसके लिए बातचीत करना चाहता है। एनडीटीवी के अनुसार आर्या की मानसिक हालत ठीक नहीं थी।
- पवई पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीवन सोनवणे ने बताया कि आरोपी किसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक वसंत केसरकर से बात करना चाहता था।
- आर्य ने अपने वीडियो में कहा - 'मैं एक साधारण बातचीत चाहता हूं, इसीलिए बच्चों को बंधक बनाया है। मैंने यह एक प्लान के तहत किया है। अगर मैं जिंदा रहा तो कर पाऊंगा और अगर मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन ये होकर रहेगा। आपकी थोड़ी सी गलती मुझे इस जगह को आग के हवाले करने के लिए उकसाएगी।
- घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि उन्हें गुरुवार की दोपहर करीब 1:45 कॉल आई थी। इसपर कार्रवाई करते हुए उन्होंने 4.30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। पहले अधिकारीयों ने बातचीत की कोशिश की, जब बात नहीं बनी तो टीम जबरन अंदर घुसी और बच्चों को बचाया गया। ऑपरेशन के दौरान एक एयर गन भी बरामद की गई।
- खबरों के मुताबिक आर्या को गोली मार दी गई है, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
#WATCH | Maharashtra: Visuals from the spot in Powai area of Mumbai where a man, identified as Rohit Arya, held a few children hostage demanding that he be allowed to speak to a few people.— ANI (@ANI) October 30, 2025
The children were soon rescued by the Police and handed over to their guardians. The… pic.twitter.com/9W5iCLMOw9
