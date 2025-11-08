Language
    मुंबई के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टरों पर हमला  

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    मुंबई के आरएन कूपर अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला कर दिया। 65 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद, परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसमें कई डॉक्टर घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मुंबई के अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया डॉक्टरों पर हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के आरएन कूपर सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद तीन डॉक्टरों पर इलाज के दौरान मरने वाले एक मरीज के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर हमला किया। अस्पताल ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

    अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम को 65 वर्षीय एक महिला को सांस लेने में गंभीर तकलीफ और अत्यधिक कमजोरी के साथ आपातकालीन वार्ड में लाया गया था। ड्यूटी पर मौजूद कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) गौरव आनंदगांवकर, मेडिसिन रेजिडेंट करण और इंटर्न प्रशांत भड़के और राहुल प्रधान ने तुरंत उनकी देखभाल की। तुरंत सीपीआर और अन्य जीवन रक्षक उपायों के बावजूद, रोगी को बचाया नहीं जा सका और शुक्रवार को 12:32 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    डॉक्टर करण को आई कई चोटें

    इस घोषणा के बाद, मरीज के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर हिंसक रूप धारण कर लिया और डॉक्टरों पर शारीरिक हमला करना शुरू कर दिया। आनंदगांवकर के चेहरे पर कई बार वार किया गया, इंटर्न प्रशांत भड़के पर हमला किया गया और मेडिसिन रेजिडेंट करण को अपने सहकर्मियों की रक्षा करने की कोशिश करते समय चेहरे, आंख, छाती और पेट पर चोटें आईं।

    'सुरक्षाकर्मियों ने भी नहीं की मदद'

    अस्पताल ने कहा कि हमला इमरजेंसी वार्ड के अंदर "पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से" हुआ और आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। बयान में कहा गया है, "मदद के लिए बार-बार आह्वान करने के बावजूद, तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे हमलावर बेरोकटोक अपना हिंसक व्यवहार जारी रखता रहा।"

    पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

    जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी समीर अब्दुल जब्बार शेख के खिलाफ आईपीसी की धारा 121(1), 132, 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।

