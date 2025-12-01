जहरीली हवा से घुट रहा मुंबई का दम, लागू हुआ GRAP-4; कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक
Mumbai Air Pollution: मुंबई में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रैप-4 लागू हो गया है। शहर में निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सांसों का संकट बढ़ने लगा है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुटने लगा है। मुंबई में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से गंभीर स्थित में पहुंच गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर में ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू कर दिया है।
BMC ने इन जगहों पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है। निर्माण कार्य से उठने वाली धूल के कारण शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में BMC ने 50 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोकने और उन्हें बंद रखने का नोटिस जारी किया है। BMC के अधिकारी इन सभी साइटों पर नजर रखे हुए हैं।
फ्लाइंग स्क्वाड तैनात
BMC ने बेकरी और मार्बल काटने वाले छोटे उद्योगों से भी सफाई की प्रक्रिया कहीं और शिफ्ट करने की अपील की गई है। BMC के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई के कई वार्ड में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जो सभी की निगरानी करते हुए उत्सर्जन पर भी नजर रखेंगे। इस स्क्वाड टीम में इंजीनियर्स, पुलिसकर्मी समेत कई जीपीएस ट्रैक्ड वाहन भी शामिल हैं।
आम लोगों की बढ़ी परेशानी
पिछले कुछ दिनों से मुंबई की हवा काफी खराब हो गई है। शहर का AQI 'काफी खराब' से 'गंभीर' स्थिति में चल रहा है। इससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या और गले में खराश की समस्या देखने को मिल रही है।
कांग्रेस ने पेश किया एक्शन प्लान
मुंबई की कांग्रेस यूनिट ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान जारी किया है। 'मुंबई क्लीन एयर एक्शन प्लान' के अनुसार, साफ हवा में सांस लेना सभी का मौलिक अधिकार है। ऐसे में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शहर में 10 लाख पेड़ लगाने के साथ-साथ निर्माण कार्यों, उद्योगों और वाहनों के लिए सख्त प्रदूषण नियम लागू करने की योजना बनाई गई है।
