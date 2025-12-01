1 December Rule Change: LPG सिलेंडर के दाम घटे, हवाई टिकट हो सकता है महंगा; पढ़ें आज से देश में क्या-क्या बदलेगा?

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    1 December 2025 Rules Change: दिसंबर महीने की शुरुआत मिली-जुली वित्तीय खबरों के साथ हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹10 सस्ता हुआ है, जबकि हवाई ईंधन महंगा होने से हवाई यात्रा महंगी होगी। पैन-आधार लिंक करने और कुछ व्यवसायों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि दिसंबर में है। आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे कर्ज सस्ता हो सकता है। दिसंबर में बैंकों में 17 दिन तक छुट्टियां भी रहेंगी।  

    Hero Image

    1 दिसंबर 2025 से बदले कई बड़े नियम। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।आज से साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर का आगाज हो चुका है। वहीं, जाते-जाते यह साल आम लोगों की जेब पर तगड़ा असर डाल सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट (LPG Cylinder Price Drop) दर्ज की गई है, तो वहीं हवाई ईंधन के दाम बदलने से हवाई यात्रा भी सस्ती होने का अनुमान है।

    एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता

    1 दिसंबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 1590.50 रुपये से घटकर 1580.50 रुपये हो गया है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

    PAN-आधार लिंक की डेडलाइन

    आयकर विभाग ने पैनकार्ड और आधारकार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ऐसे में समय पर लिंकिंग न करवाने पर आपका पैन डी-एक्टिव किया जा सकता है। इससे आपको ITR फाइलिंग, बैंक KYC और सरकारी सब्सिडी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है।

    हवाई यात्रा होगी महंगी

    1 दिसंबर 2025 से हवाई ईंधन में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में बढ़ोत्तरी की गई है। इंडियन ऑयल ने चार बड़े शहरों में ATF की नई कीमतों की लिस्ट जारी की है।

    ATF Fuel Price

    ITR फाइलिंग की डेडलाइन

    आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए 10 दिसंबर 2025 की डेडलाइन निर्धारित की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस (CBDT) के अनुसार, 1 करोड़ों से अधिक टर्नओवर वाले छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स 2025-26 के लिए 10 दिसंबर तक ही ITR फाइल कर सकते हैं।

    वहीं, लेट फीस के साथ ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। समय पर ITR फाइल न करने पर आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। ऐसे में 5 लाख तक की इनकम वालों को 1000 और उससे अधिक इनकम वालों को 5000 रुपये की लेट फीस अदा करनी होगी।

    रेपो केट में कटौती संभव

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3-5 दिसंबर तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक बुलाई है। इस दौरान रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ रेपो रेट 5.25 प्रतिशत हो जाएगा। इससे आम लोगों के लिए लोन लेना और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा।

    बैंक कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

    दिसंबर के महीने में बंपर बैंक हॉलीडे देखने को मिल सकते हैं। इस महीने सभी अवकाशों को मिलाकर ज्यादातर बैंक 17 दिन बंद रह सकते हैं। हालांकि, यह अवकाश हर राज्य में अलग-अलग होता है। ऐसे में बैंक जाने से पहले RBI Bank Holiday List जरूर चेक कर लें।

