    भारत में प्रजनन दर में गिरावट, जनसंख्या 2080 तक स्थिर हो जाएगी : आइएएसपी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    भारत में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते जनसंख्या वर्ष 2080 तक 1.8 या 1.9 अरब पर स्थिर होने का अनुमान है। वर्तमान में कुल प्रजनन दर 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दो दशकों में जन्म दर में तेजी से गिरावट आई है।

    भारत की प्रजनन दर में आई गिरावट।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में गिरावट के कारण वर्ष 2080 तक देश की आबादी 1.8 या 1.9 अरब पर स्थिर होने की उम्मीद है। वर्तमान में टीएफआर 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर से कम है।

    भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है, जहां पिछले दो दशकों में जन्म दर में तीव्र गिरावट आई है। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ (आइएएसपी) के महासचिव अनिल चंद्रन ने कहा कि साल 2000 में हमारी कुल प्रजनन दर 3.5 थी और आज यह 1.9 है। यह एक बड़ी गिरावट है।

    भारत की जनसंख्या चरम स्तर पर पहुंचने की उम्मीद

    उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या 2080 तक 1.8 या 1.9 अरब के स्तर पर चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जब वृद्धि स्थिर हो जाएगी।

