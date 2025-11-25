मुंबई: नशे में धुत ऑडी ड्राइवर ने बाइक सवार को किया किडनैप, यौन संबंध के लिए बनाया दबाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के सबसे पौश इलाकों में से एक बांद्रा में एक व्यक्ति की किडनैपिंग से हड़कंप मच गया। किडनैपर लक्जरी कार का ड्राइवर निकला। वहीं, किडनैपिंग की वजह पता चली, तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने युवक से यौन संबंध बनाने के लिए उसे अगवा किया था।

आरोपी की पहचान 31 वर्षीय चिराग हरगुनानी के रूप में हुई है, जो ऑडी कार का ड्राइवर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने चिराग के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, "रविवार की सुबह चिराग ने बाइक से जा रहे 2 युवकों को रोककर आसपास मौजूद किसी पार्क का रास्ता पूछा। इसके बाद चिराग ने मोहम्मद ताबिश शोएब कुट्टी नामक युवक से रास्ता दिखाने के बहाने कार में बैठने को कहा। उस दौरान चिराग नशे में था। मोहम्मद के कार में बैठते ही चिराग ने कार भगा ली और उसे अगवा कर लिया। इसके बाद चिराग ने उसपर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला।"