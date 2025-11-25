Language
    मुंबई: नशे में धुत ऑडी ड्राइवर ने बाइक सवार को किया किडनैप, यौन संबंध के लिए बनाया दबाव

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    मुंबई के बांद्रा में एक लग्जरी कार ड्राइवर ने एक युवक का अपहरण कर लिया। आरोपी चिराग हरगुनानी ने युवक को यौन संबंध बनाने के लिए अगवा किया था। युवक मोहम्मद ताबिश शोएब कुट्टी ने किसी तरह कार की चाबी निकालकर भागने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी चिराग को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

    Hero Image

    मुंबई में ऑडी ड्राइवर ने बाइक सवार को किया किडनैप। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के सबसे पौश इलाकों में से एक बांद्रा में एक व्यक्ति की किडनैपिंग से हड़कंप मच गया। किडनैपर लक्जरी कार का ड्राइवर निकला। वहीं, किडनैपिंग की वजह पता चली, तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी ने युवक से यौन संबंध बनाने के लिए उसे अगवा किया था।

    आरोपी की पहचान 31 वर्षीय चिराग हरगुनानी के रूप में हुई है, जो ऑडी कार का ड्राइवर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने चिराग के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    क्या है पूरा मामला?

    पुलिस के अनुसार, "रविवार की सुबह चिराग ने बाइक से जा रहे 2 युवकों को रोककर आसपास मौजूद किसी पार्क का रास्ता पूछा। इसके बाद चिराग ने मोहम्मद ताबिश शोएब कुट्टी नामक युवक से रास्ता दिखाने के बहाने कार में बैठने को कहा। उस दौरान चिराग नशे में था। मोहम्मद के कार में बैठते ही चिराग ने कार भगा ली और उसे अगवा कर लिया। इसके बाद चिराग ने उसपर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला।"

    पुलिस ने बताया-

    जब मोहम्मद ने चिराग से कार रोकने की गुजारिश की, तो उसने मोहम्मद को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने किसी तरह कार की चाबी निकाल दी, जिससे कार रुक गई और वो कार से उतरकर भागने में कामयाब रहा।

    बांद्रा पुलिस ने चिराग को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत किडनैपिंग समेत अन्य अपराधों का मुकदमा दर्ज किया गया है।

