'मुजम्मिल से 6 महीने के पैसे तो दिला दो...', दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए मौलवी को सताई किराए की चिंता
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हरियाणा के मौलवी इश्तियाक को पूछताछ के दौरान अपने किराये की चिंता सता रही थी। मौलवी ने बताया कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, जो उसके घर किराये पर रहता था, उसने छह महीने से किराया नहीं दिया है। पुलिस ने मुजम्मिल के बताये अनुसार मौलवी के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया था। मौलवी ने जांच अधिकारियों से अपना बकाया किराया वसूलने की गुहार लगाई।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल में पकड़े गए हरियाणा के एक मौलवी से पूछताछ के दौरान एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने पूछताछ केंद्र के माहौल को हल्का कर दिया। पूछताछ के दौरान मौलवी को यह चिंता सताती रही कि जो आतंकी डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं, उन्होंने उसका छह महीने का किराया नहीं दिया है, उसे दिला दें।
हरियाणा के मेवात के मौलवी इश्तियाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के बाहर स्थित उसके घर से हिरासत में लिया था। सफेदपोश आतंकी माड्यूल के प्रमुख सदस्य डॉ. मुजम्मिल इसी मौलवी के घर किराये पर रहता था। मुजम्मिज से पूछताछ के दौरान मौलवी का नाम सामने आया था। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही पुलिस ने मौलवी के घर से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था।
इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने पूरे सफेदपोश माड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसी दौरान, आतंकी डा. उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर कार बम से धमाका कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, मौलवी इश्तियाक ने पूछताछ में दावा किया कि मुजम्मिज और उमर ने इस साल की शुरुआत में उससे संपर्क किया था और उससे अपने घर पर उर्वरक कहकर सामान रखने को कहा था और कथित तौर पर 2500 रुपये प्रति माह भंडारण शुल्क पर बात तय हुई थी।
पूछताछ में मौलवी इश्तियाक को स्थिति की गंभीरता की चिंता नहीं थी बल्कि उसकी चिंता मुजम्मिज और उमर द्वारा पिछले छह महीने से बकाया किराया न देने को लेकर थी। मौलवी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी, श्रीनगर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अन्य अधिकारियों से मुजम्मिल से बकाया किराया वसूलने को कहा, ताकि वह पैसे घर भेज सके। बता दें कि पुलिस पूछताछ कर पता लागने का प्रयास कर रही है कि इस मौलवी का षड्यंत्र में कितना हाथ था।
