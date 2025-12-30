मुंबई के कोस्टल रोड पर सड़क हादसा, आपस में टकराईं मर्सिडीज और ट्रैक्सी; यातायात प्रभावित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की कोस्टल रोड पर एक कार ड्राइवर के नियंत्रण खोने से तीन कारों में टक्कर हो गई। जिसके बाद सड़क पर चल रहे यात्रियों में दहशत फैल गई। हादसा वर्ली में नमन बिल्डिंग के पास नॉर्थबाउंस कैरिजवे पर हुआ और जिसमें एक मर्सिडीज कार और दो टैक्सी शामिल थीं। टक्कर से तीनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल हो गए।

अधिकारियों के मुताबिक, टैक्सी ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जबकि मर्सिडीज चला रहे युवक को बाएं कंधे में चोट आई है, उसे इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक, अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं, हालांकि किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी।

हादसे की वजह से ट्रैफिक हुआ प्रभावित हादसे की वजह से कोस्टल रोड पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए रुक गया, जिससे पीक आवर्स में ट्रैफिक धीमा हो गया और जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही वर्ली पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाने के बाद ट्रैफिस धीरे-धीरे सामान्य हुआ।