    मुंबई के कोस्टल रोड पर सड़क हादसा, आपस में टकराईं मर्सिडीज और ट्रैक्सी; यातायात प्रभावित

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    मुंबई की कोस्टल रोड पर एक कार के नियंत्रण खोने से मर्सिडीज और दो टैक्सियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा वर्ली में नमन बिल्डिंग के पास हुआ, जिसमें ...और पढ़ें

    मुंबई के कोस्टल रोड पर सड़क हादसा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की कोस्टल रोड पर एक कार ड्राइवर के नियंत्रण खोने से तीन कारों में टक्कर हो गई। जिसके बाद सड़क पर चल रहे यात्रियों में दहशत फैल गई। हादसा वर्ली में नमन बिल्डिंग के पास नॉर्थबाउंस कैरिजवे पर हुआ और जिसमें एक मर्सिडीज कार और दो टैक्सी शामिल थीं। टक्कर से तीनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ और कई लोग घायल हो गए।

    अधिकारियों के मुताबिक, टैक्सी ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जबकि मर्सिडीज चला रहे युवक को बाएं कंधे में चोट आई है, उसे इलाज के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक, अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं, हालांकि किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी।

    हादसे की वजह से ट्रैफिक हुआ प्रभावित

    हादसे की वजह से कोस्टल रोड पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए रुक गया, जिससे पीक आवर्स में ट्रैफिक धीमा हो गया और जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही वर्ली पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाने के बाद ट्रैफिस धीरे-धीरे सामान्य हुआ।

    हादसे की जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या ओवरस्पीडिंग, गाड़ी से कंट्रोल खोना, या अन्य कारणों से यह टक्कर हुई। कोस्टल रोड, जिसे दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है, इसके खुलने के बाद से गाड़ियों की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट अधिकारियों के लिए एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है।

     