    मुंबई: सड़क से रेलिंग तोड़कर समंदर में गिरी कार, ड्राइवर को किया गया रेस्क्यू

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    Mumbai Car Accident मुंबई में कोस्टल रोड पर एक हैरान करने वाला हादसा हुआ। एक कार नियंत्रण खोकर समुद्र में जा गिरी जिसके बाद ड्राइवर को महाराष्ट्र सुरक्षा बल ने बचाया। पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे में था और खून का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच जारी है।

    मुंबई में कार अचानक समुद्र में गिरी। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में एक अजीबोगरीब कार हादसे ने सभी के होश उड़ा दिए। समुद्र किनारे सड़क पर चलते हुए एक तेज रफ्तार कार अचानक रेलिंग तोड़ते हुए बाहर निकल गई। कार समुद्र में जा गिरी। इस हादसे के बाद ड्राइवर को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया, लेकिन कार लहरों में बह गई।

    यह मामला मुंबई की कोस्टल रोड पर सोमवार की रात हुआ। कार महालक्ष्मी से वर्ली की तरफ जा रही थी, तभी ड्राइवर ने कार से संतुलन खो दिया और यह भीषण हादसा देखने को मिला।

    ड्राइवर को किया रेस्क्यू

    महाराष्ट्र सुरक्षाबल (MSF) के कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ड्राइवर को समुद्र से बाहर निकाला। कार हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि, पुलिस को शक है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर के खून का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है।

    30 फीट नीचे गिरी कार

    स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, ड्राइवर ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया और कार रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट की ऊंचाई से समुद्र में गिर गई। MSF ने कार को गिरते देखा और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ड्राइवर को किसी तरह समुद्र से बाहर निकाला गया। इस दौरान उसे कुछ चोटें आईं हैं।

    ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वर्ली पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

