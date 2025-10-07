Language
    एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, ₹60 करोड़ फ्रॉड मामले में EOW ने 5 घंटे तक की पूछताछ

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में 5 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में उनके पति राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक शिल्पा या राज कुंद्रा के संबंध के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

    मुंबई में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से 5 घंटे पूछताछ। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब 5 घंटों तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में की गई।

    जानकारी के अनुसार, एक्ट्रेस से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं, इस मामले में उनके या उनके पति राज कुंद्रा के संबंध के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि अब तक राज कुंद्रा समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

    EOW ने जारी किया था लुकआउट नोटिस

    गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर के महीने में EOW ने धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।

    इसी साल अगस्त के महीने में एक्ट्रेस शिल्पा सेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

    क्या है पूरा मामला?

    जानकारी के अनुसार, लोटस कैपिटल फाइलेंसियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेश और व्यावसायी दीपक कोठारी ने एक मामला शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज कराया। इस शिकायत में उन्होंने दावा किया कि धोखाधड़ी की ये घटनाएं 2015 और 2023 के बीच हुईं।

    कोठारी का आरोप है कि दंपती ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने पैसे लिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया।

    'व्यापार के विस्तार के लिए पैसा लिया, लेकिन वापस नहीं किया'

    कोठारी के अनुसार, साल 2015 में शिल्पा शेट्टी ने अपने व्यापार के विस्तार के लिए 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा। प्रस्तावित ब्याज दर 12 प्रतिशत थी। हालांकि, बाद में उन्होंने कथित तौर पर उनसे ऋण के बजाय निवेश के रूप में धनराशि देने के लिए कहा, और उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन चुकाने का आश्वासन दिया।

    वहीं, कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये औैर सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। कोठारी का दावा है कि अब धनराशि वापस पाने के बार-बार प्रयास विफल रहे, जिसके बाद उन्होंने केस किया है।

    शिल्पा ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

    गौरतलब है कि शिल्पा और रात के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि वे जांच एजेंसियों के सामने अपना सच पेश करेंगे। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

