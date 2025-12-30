मुंबई: रेलवे स्टेशन के बाहर BEST बस हादसे में 4 मौतों का जिम्मेदार कौन? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Mumbai Bus Accident: मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक BEST बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। बस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के भांडुप (पश्चिम) रेलवे स्टेशन (Mumbai Bus Accident) के पास एक बस ने कई राहगीरों को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं। हादसे की वजह तंग मोड़ को बताया जा रहा है, जहां यू-टर्न लेते समय बस बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर कई लोगों को रौंदती चली गई।
कैसे हुआ हादसा?
यह हादसा कुर्ला बस दुर्घटना के ठीक 1 साल बाद देखने को मिला है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। सोमवार की रात BEST बस चालक रूट नंबर 606 पर यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहा था, तभी बस एक खंभे से टकराकर फुटपाथ पर चढ़ गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
यह हादसा बीती रात लगभग 10:05 बजे हुआ। स्टेशन के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद थे। विक्रोली डिपो की वेट लीज इलेक्ट्रिक एसी बस से यह हादसा हुआ, जिसे संविदा पर नियुक्त किया ड्राइवर चला रहा था। पुलिस ने 52 वर्षीय संतोष रमेश सावंत को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार में बस चलाने के कारण मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है।
ड्राइवर को किया गया सस्पेंड
BEST के अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ड्राइवर को भी निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, "हम इस घटना की जांच करेंगे कि बस ड्राइवर को सही ट्रेनिंग मिली थी या नहीं।" मृतकों में 3 महिलाएं भी थीं, जिनकी पहचान 45 वर्षीय मानसी गुरव, 31 वर्षीय अभिनेत्री प्रणिता रसम और 25 वर्षीय सावंत के रूप में हुई है।
