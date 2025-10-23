Language
    मुंबई: जोगेश्वरी की इमारत में भीषण आग, 27 लोगों की जान बची

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    मुंबई के जोगेश्वरी में एक 13 मंजिला इमारत में आग लगने से 17 लोग घायल हो गए। 9वीं से 13वीं मंजिल तक फैली आग में 27 लोगों को बचाया गया, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही हैं।

    बहुमंजिला इमारत में लगी आग। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के जोगेश्वरी उपनगर में गुरुवार सुबह 13 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 17 लोगों का दम घुटने लगा। अधिकारियों के अनुसार, दम घुटने की शिकायत करने वाले नौ लोगों का उपचार नगर निगम द्वारा संचालित एचबीटी अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि आठ अन्य लोगों ने चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज होने का विकल्प चुना।

    सुबह करीब 10:50 बजे गांधी स्कूल के पास जेएनएस बिजनेस सेंटर में आग लगने से 11वीं से 13वीं मंजिल तक के कार्यालयों में धुआं भर गया। अग्निशमन कर्मियों को वेंटिलेशन के लिए कांच के सामने वाले हिस्से को तोड़ना पड़ा। इमारत की 9वीं से 13वीं मंजिल आग की लपटों की चपेट में है।

    आग चौथी और 13वीं मंजिल के बीच इलेक्टि्रक डक्ट में भी फैल गई है। आग को बुझाने का प्रयास जारी है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 12 दमकल गाड़ियां और अन्य अग्निशमन उपकरण मौके पर लगाए गए हैं। अग्निशमन कर्मियों ने विभिन्न मंजिलों से दो महिलाओं सहित कुल 27 लोगों को बचाया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

