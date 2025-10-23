मुंबई: जोगेश्वरी की इमारत में भीषण आग, 27 लोगों की जान बची

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के जोगेश्वरी उपनगर में गुरुवार सुबह 13 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 17 लोगों का दम घुटने लगा। अधिकारियों के अनुसार, दम घुटने की शिकायत करने वाले नौ लोगों का उपचार नगर निगम द्वारा संचालित एचबीटी अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि आठ अन्य लोगों ने चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ डिस्चार्ज होने का विकल्प चुना।

सुबह करीब 10:50 बजे गांधी स्कूल के पास जेएनएस बिजनेस सेंटर में आग लगने से 11वीं से 13वीं मंजिल तक के कार्यालयों में धुआं भर गया। अग्निशमन कर्मियों को वेंटिलेशन के लिए कांच के सामने वाले हिस्से को तोड़ना पड़ा। इमारत की 9वीं से 13वीं मंजिल आग की लपटों की चपेट में है।