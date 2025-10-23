Language
    Delhi Pollution: दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर, लगातार चौथे दिन रही 'बेहद खराब', रेड जोन में यह छह शहर

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, फिर भी यह लगातार चौथे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में है। छह शहर रेड जोन में हैं, जहाँ वायु गुणवत्ता गंभीर है। प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

    गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की रफ्तार थोड़ा बढ़ने और प्रदूषक तत्व कुछ छंटने से बृहस्पतिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि यह लगातार चौथे दिन भी रही 'बहुत खराब' में ही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार शाम चार बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 305 रहा।

    आनंद विहार में एक्यूआई 410 दर्ज किया गया, जो सभी निगरानी केंद्रों में सबसे ज़्यादा है। दिन में दिल्ली में धुंध छाई रही और दोपहर के समय हवा की गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई।

    सीपीसीबी द्वारा बनाए गए समीर ऐप के अनुसार, शहर भर के 38 निगरानी केंद्रों में से बृहस्पतिवार को 23 ने ''बहुत खराब'' वायु गुणवत्ता दर्ज की। जबकि 14 'खराब' श्रेणी में रहे। बृहस्पतिवार को दिल्ली देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पहले नंबर पर बहादुरगढ़ रहा।

    तुलनात्मक रूप से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पड़ोसी शहरों, जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता बेहतर रही। सीपीसीबी के अनुसार एक्यूआइ का स्तर 200 के आसपास रहने के कारण ये शहर 'खराब' श्रेणी में रहे।

    केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि दिल्ली का एक्यूआइ शनिवार तक 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बना रहेगा। इसके बाद अगले छह दिनों तक यह 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच उतार-चढ़ाव कर सकता है।

    वहीं आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को भी दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान सर्वाधिक 15.7 प्रतिशत था। आवासीय स्रोतों का योगदान चार प्रतिशत, दिल्ली और आसपास के उद्योगों का 3.4 प्रतिशत, पड़ोसी शहरों का चार से पांच प्रतिशत और अन्य स्रोतों का 35 प्रतिशत रहा।

    इस बीच उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को पंजाब में पराली जलाने की 69, हरियाणा में तीन और उत्तर प्रदेश में 44 घटनाएँ हुईं।

    अब यदि मौसम की बात करें तो बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा। हवा में नमी का स्तर 94 से 37 प्रतिशत तक रहा।

    मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। दिन में आसमान साफ रहेगा।अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    बृहस्पतिवार को रेड जोन में रहे यह छह शहर

    शहर AQI
    बहादुरगढ़ 325
    धारूहेड़ा 322
    धौलपुर 311
    दिल्ली 305
    नंदेसरी 303
    जींद 302