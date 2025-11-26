डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए और बचे हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने बुधवार को इस भयानक हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के भारत के प्रयासों का साथ दिया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए बयान में, यूएस एम्बेसी ने लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए आतंकी हमलों के खिलाफ भारत सरकार के साथ लड़ाई जारी रखने के अपने पक्के इरादे को दोहराया। अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा? दूतावास ने पोस्ट में लिखा, "आज मुंबई में 26/11 के आतंकी हमलों की 17वीं बरसी है। हम मारे गए लोगों की याद में सम्मान दिखाते हैं और बचे हुए लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने लंबे समय से भारत की उन कोशिशों का समर्थन किया है ताकि इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके। एक बड़ा कदम उठाते हुए, अमेरिका ने इस साल तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया, क्योंकि उसने 2008 के भयानक मुंबई आतंकी हमलों की प्लानिंग में भूमिका निभाई थी, जिसके नतीजे में छह अमेरिकियों समेत 166 लोगों की दुखद मौत हो गई थी।"

पोस्ट में आगे लिखा, "राणा का प्रत्यर्पण उन पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक जरूरी कदम है जो इन भयानक हमलों में मारे गए थे। जैसा कि हम 26/11 के पीड़ितों को याद करते हैं, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर आतंकी हमलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के अपने पक्के इरादे को दोहराते हैं।"

लश्कर के आतंकियों ने दिया था अंजाम 26/11 अटैक को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 सदस्यों ने अंजाम दिया था। इसमें कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 10 हमलावरों में से नौ, 26 विदेशी नागरिक और 20 सुरक्षा बल के लोग शामिल थे। हमलावरों में से एक, अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। बाद