देश में कब दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट

डिजिटल डेस्क, सूरत। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। अगले 4 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 2027 तक सूरत से बिलिमोरा तक 50 किलोमीटर तक बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं, 2029 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने लगेगी।

रेल मंत्री के अनुसार, देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम जारी है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने से दोनों शहर के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय की जा सकेगी।

सूरत पहुंचे रेल मंत्री

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया, जहां काम चल रहा है। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का ब्यौरा लिया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने कहा-

पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम अच्छा चल रहा है। सबसे पहले सूरत से बिलिमोरा तक 50 किलोमीटर के इस रूट को 2027 में खोला जाएगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठाणे से अहमदाबाद तक यह पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक पूरा हो जाएगा।

रेल मत्री के अनुसार, "मेन लाइन पर ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और लूप लाइन में स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रोजेक्ट में कई आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ट्रेन का संचालन सुरक्षित तरीके से हो सके।"