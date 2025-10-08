Language
    अरबों की ठगी करने वाली क्रिप्टो करेंसी कंपनी का संचालक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, जुलाई में दर्ज हुई थी FIR

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी बलविंदर सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उसके घर से हुई। उस पर निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर अरबों रुपये की ठगी का आरोप है। इस मामले में एफआईआर जुलाई 2025 में दर्ज हुई थी। पुलिस ने पहले भी रायपुर से दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

    अरबों की ठगी करने वाली क्रिप्टो करेंसी कंपनी का संचालक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अरबों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के संचालक बलविंदर सिंह छाबड़ा (बल्ली) को गिरफ्तार किया है।

    यह गिरफ्तारी उसके घर से की गई। इस मामले में एफआइआर जुलाई 2025 में ठाणे में दर्ज की गई थी, जिसमें बलविंदर सहित अन्य संचालकों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने रायपुर से प्रमोद साहू और राहुल भदौरिया को भी गिरफ्तार किया था।

    जांच में क्या पता चला?

    जांच में पता चला है कि संचालकों ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी टोकन और कृत्रिम एक्सचेंज बनाए। कंपनी ने सेबी और आरबीआइ के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर निवेशकों को भारी मुनाफे का झांसा दिया।

