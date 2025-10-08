अरबों की ठगी करने वाली क्रिप्टो करेंसी कंपनी का संचालक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, जुलाई में दर्ज हुई थी FIR
मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी बलविंदर सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उसके घर से हुई। उस पर निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर अरबों रुपये की ठगी का आरोप है। इस मामले में एफआईआर जुलाई 2025 में दर्ज हुई थी। पुलिस ने पहले भी रायपुर से दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अरबों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के संचालक बलविंदर सिंह छाबड़ा (बल्ली) को गिरफ्तार किया है।
यह गिरफ्तारी उसके घर से की गई। इस मामले में एफआइआर जुलाई 2025 में ठाणे में दर्ज की गई थी, जिसमें बलविंदर सहित अन्य संचालकों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने रायपुर से प्रमोद साहू और राहुल भदौरिया को भी गिरफ्तार किया था।
जांच में क्या पता चला?
जांच में पता चला है कि संचालकों ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी टोकन और कृत्रिम एक्सचेंज बनाए। कंपनी ने सेबी और आरबीआइ के नाम पर जाली दस्तावेज तैयार कर निवेशकों को भारी मुनाफे का झांसा दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।