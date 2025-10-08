अरबों की ठगी करने वाली क्रिप्टो करेंसी कंपनी का संचालक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, जुलाई में दर्ज हुई थी FIR

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अरबों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के संचालक बलविंदर सिंह छाबड़ा (बल्ली) को गिरफ्तार किया है।

यह गिरफ्तारी उसके घर से की गई। इस मामले में एफआइआर जुलाई 2025 में ठाणे में दर्ज की गई थी, जिसमें बलविंदर सहित अन्य संचालकों के नाम शामिल हैं। इससे पहले पुलिस ने रायपुर से प्रमोद साहू और राहुल भदौरिया को भी गिरफ्तार किया था।