    MPPSC ने परीक्षा से पहले की बड़ी चूक, गलत एडमिट कार्ड जारी करने से अभ्यार्थियों में मचा हड़कंप

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने गलत एडमिट कार्ड जारी किया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आयोग ने कम्प्यूटर विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए गलत एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मामला सामने आने के बाद MPPSC ने विंडो बंद कर दी।

    MPPSC ने बीते दिन अपनी गलती स्वीकार करते हुए एडमिट कार्ड में बदलाव करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, उन्होंने अभी तक अभ्यार्थियों को नया प्रवेश पत्र नहीं दिया है, जिससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ गई है।

    एडमिट कार्ड में क्या हुई गलती?

    आयोग के द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड में लिखा था कि गलत उत्तर पर 1 अंक काटे जाएंगे, जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे। हालांकि, वास्तव में इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है।

    एडमिट कार्ड गलत होने के बाद आयोग ने तुरंत विंडो बंद कर दी। जानकारी के अभाव में गलत एडमिट कार्ड देखने के बाद अभ्यार्थियों के पसीने छूटने लगे। वहीं, विंडो बंद होने के बाद अभ्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास करते रहे।

    आयोग ने मांगी माफी

    MPPSC ने भूल स्वीकार करते हुए कहा कि एडमिट कार्ड में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन पूरा होने के बाद सभी छात्र वेबसाइट से सही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    कब होगी परीक्षा?

    बता दें कि सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर साइंस परीक्षा 4 जनवरी 2026 को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में एडमिट न मिलने से अभ्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। सभी अभ्यार्थियों ने मांग की है कि आयोग को एडमिट कार्ड संशोधित करके मामले पर स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।