    'सबसे पहले तुम्हारी गर्दन...', MP वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने RSS के पथ संचलन का किया था स्वागत; मिली सिर काटने की धमकी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक को आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत करने पर सोशल मीडिया पर सिर काटने की धमकी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वक्फ बोर्ड के निदेशक ने सामाजिक सद्भाव के लिए स्वागत करने की बात कही और कट्टरपंथियों द्वारा धमकाए जाने की शिकायत की। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है।

    MP वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने RSS के पथ संचलन का किया था स्वागत (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक को सोशल मीडिया पर सिर काटने की धमकी दी गई। दोनों ने RSS के पथ संचलन का स्वागत किया था। इस मामले को लेकर महाकाल पुलिस ने एक महीने के बाद केस दर्ज किया है। इसके बाद साइबर सेल संबंधित सोशल मीडिया आईडी संचालकों की तलाश में जुटी है।

    पुलिस के अनुसार, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और निदेशक फैजान खान ने 5 अक्टूबर को मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उज्जैन शहर के तोपखाना में मंच लगाकर संघ के पथ संचलन का स्वागत किया था। इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया गया था।

    क्या दी धमकी?

    पोस्ट पर ताज अंसारी और फजल खान बाबा की इंस्टाग्राम आईडी से धमकी दी। अंसारी ने दोनों को दलाल बताया। वहीं, फजल ने लिखा कि कल हमारा बहुमत आएगा तो सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उड़ाई जाएगी। मामले में वक्फ बोर्ड ने निदेशक फैजल खान ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं।

    वक्फ बोर्ड निदेशक ने क्या कहा?

    वक्फ बोर्ड निदेशक फैजान खान का कहना है कि हमने सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए संघ के पथ संचलन का स्वागत किया था। उसके बाद से कट्टरपंथियों द्वारा धमकाया जा रहा है। अश्लील और अशोभनीय कमेंट किए जा रहे हैं। हमें जान का खतरा है।

