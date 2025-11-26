मध्य प्रदेश: सीधी में बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो की छत पर फंसा बच्चा, ड्राइवर ने कई किमी तक दौड़ाई कार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बच्चा समेत 3 लोग घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर मौजूद छोटा बच्चा उछलकर स्कॉर्पियो पर जा गिरा और स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली।

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने लगभग 10 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया। इसके बाद भी स्कॉर्पियो ड्राइवर पकड़ में नहीं आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला, लेकिन स्कॉर्पियो ड्राइवर अभी तक फरार है।। इस हादसे में बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आईं हैं।

कैसे हुआ हादसा? यह हादसा सोमवार को सीधी के कमर्जी और मऊगंज थाना क्षेत्र में बहेरा डाबर के पास हुआ। पीड़ित की पहचान उमेश साकेत के रूप में हुई है। उमेश अपनी पत्नी मुन्नी और बच्चे सूरज के साथ बाइक से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उमेश और मुन्नी काफी दूर जाकर गिरे और उनका बच्चा उछलकर स्कॉर्पियो की छत पर अटक गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। कई ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन वो स्कॉर्पियो को नहीं पकड़ सके।