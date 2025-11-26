Language
    मध्य प्रदेश: सीधी में बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो की छत पर फंसा बच्चा, ड्राइवर ने कई किमी तक दौड़ाई कार

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और बच्चा समेत तीन लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चा उछलकर स्कॉर्पियो पर जा गिरा और ड्राइवर उसे लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं पाए। बाद में पुलिस ने घायल बच्चे को ढूंढ निकाला, जिसके पैर में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।

    मध्य प्रदेश के सीधी में भीषण सड़क हादसा। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बच्चा समेत 3 लोग घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि बाइक पर मौजूद छोटा बच्चा उछलकर स्कॉर्पियो पर जा गिरा और स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली।

    मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने लगभग 10 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया। इसके बाद भी स्कॉर्पियो ड्राइवर पकड़ में नहीं आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला, लेकिन स्कॉर्पियो ड्राइवर अभी तक फरार है।। इस हादसे में बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आईं हैं।

    कैसे हुआ हादसा?

    यह हादसा सोमवार को सीधी के कमर्जी और मऊगंज थाना क्षेत्र में बहेरा डाबर के पास हुआ। पीड़ित की पहचान उमेश साकेत के रूप में हुई है। उमेश अपनी पत्नी मुन्नी और बच्चे सूरज के साथ बाइक से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

    यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उमेश और मुन्नी काफी दूर जाकर गिरे और उनका बच्चा उछलकर स्कॉर्पियो की छत पर अटक गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। कई ग्रामीणों ने 10 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन वो स्कॉर्पियो को नहीं पकड़ सके।

    बच्चे को आईं गंभीर चोटें

    घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। पुलिस को पता चला कि किसी व्यक्ति ने बच्चे सूरज साकेत को हनुमना अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से चला गया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चे को सिर और शरीर में चोटें आई हैं, साथ ही उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। मंगलवार को उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्कॉर्पियो की तलाश की जा रही है। मगर, अभी तक आरोपी ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल सका है।

