Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आई लव यू शिवानी,' बिलासपुर में मिली पति-पत्नी की लाश, लिपस्टिक से लिखे सुसाइड नोट में हुआ खुलासा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दंपत्ति की लाश मिली है। पति फांसी पर लटका था, पत्नी बिस्तर पर मृत पाई गई। युवक ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। युवक ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताया था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बिलासपुर में मिली पति-पत्नी की लाश

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जहां सरकंडा क्षेत्र के भूकंप अटल आवास में रहने वाले दंपत्ति की लाश कमरे में मिली है। युवक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। वहीं पत्नी की लाश बिस्तर पर था। युवक ने दीवार पर पत्नी की लिपिस्टिक से सुसाइड नोट लिखा था। इसमें एक युवक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएम के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकंडा टीआइ प्रदीप आर्य ने बताया कि भूकंप अटल आवास में रहने वाली नेहा उर्फ शिवानी तांबे और प्रेम तांबे निजी कंपनी में सफाई कर्मी थे। उन्होंने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनके तीन बच्चे हैं। सोमवार की दोपहर तक दोनों पति-पत्नी घर से बाहर नहीं निकले।

    मां ने तोड़ा दरवाजा तो...

    इसी दौरान शिवानी की मां रीना उनके घर पर आई। उसने धक्का देकर घर का दरवाजा खोला। अंदर कमरे में उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। दामाद की लाश फांसी के फंदे पर लटक रही थी। इसे देखकर महिला की चीख निकल गई। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। तब अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी वहां पहुंच गए। तत्काल इसकी जानकारी सरकंडा पुलिस को दी गई। तब पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया।

    किसी दूसरे युवक के संपर्क में थी युवती

    जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे की दीवार पर एक नोट लिखा था। इसमें युवक ने अपनी पत्नी पर किसी दूसरे युवक से बात करने और उर्जा पार्क के पास उन्हें पकड़ लेने की बात लिखी थी। युवक ने अपनी और पत्नी की मौत का जिम्मेदार राजेश विश्वास को बताया है। उसने दीवार पर राजेश का मोबाइल नंबर भी लिख दिया है।

    पत्नी की हत्या के बाद लगाई फांसी

    टीआइ प्रदीप आर्य ने बताया कि पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की है। इसमें पता चला है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। वहीं, सुसाइड नोट पर युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह किया है। इससे आशंका है कि युवक ने चरित्र शंका पर अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा।

    बच्चे गए थे स्कूल

    पत्नी की जिस समय लाश मिली बच्चे स्कूल गए हुए थे। उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। उन्हें स्वजन स्कूल से लेकर आए। बच्चों को जब पता चला कि उनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं है वे दहाड़े मारकर रोने लगे। इधर परिवार के लोगों का भी हाल बुरा था। मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह बच्चों को संभाला। पुलिस की जांच के बाद शव चीरघर भेज दिया गया।

    लव यू शिवानी

    पत्नी की हत्या के बाद युवक ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने अपनी पत्नी के चरीत्र पर शंका जाहिर की। साथ ही अपनी बात नहीं मानने की बात भी लिखी। युवक को इसका जिम्मेदार भी बताया। इसके बाद उसने आइ लव यू शिवानी भी लिखा था।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़: जांजगीर-चांपा में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, मृतकों में सेना के दो जवान भी शामिल

     