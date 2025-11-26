Language
    छत्तीसगढ़: जांजगीर-चांपा में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, मृतकों में सेना के दो जवान भी शामिल

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दुखद सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक स्कार्पियो की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई और तीन घायल हो गए। सभी पीड़ित नवागढ़ के रहने वाले थे और एक शादी से लौट रहे थे। 

    जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकली गांव के पास नेशनल हाईवे-49 पर देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। नवागढ़ से बारात से लौट रही स्कार्पियो और तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार भिड़ंत में स्कार्पियो सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    शादी से लौट रहे थे सभी

    जानकारी के अनुसार, नवागढ़ के रहने वाले करीब आठ लोग स्कार्पियो में सवार होकर पंतोरा गांव बारात में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद देर रात लौटते समय सुकली गांव के पास एनएच -49 पर ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर जांजगीर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। टक्कर में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दो और लोगों ने दम तोड़ दिया।

    दो सेना के जवान भी शामिल

    गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वालों में दो सेना के जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी। सभी मृतक और घायल नवागढ़ के एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। जिला अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

    दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने स्थल निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश जारी है। हादसे की गंभीरता और वाहन के हालात को देखते हुए तेज रफ्तार और लापरवाही को बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है।