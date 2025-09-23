Language
    मध्य प्रदेश के धार में दिनदहाड़े किडनैपिंग से मचा हड़कंप, 20 किलोमीटर तक पीछा कर छात्रा को किया गया रेस्क्यू

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:41 PM (IST)

    धार मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की एक छात्रा का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। फिल्मी अंदाज में हुई इस किडनैपिंग के बाद ग्रामीणों ने किडनैपर्स का पीछा किया और 20 किलोमीटर दूर उसे छुड़ा लिया। ATM के पास खड़ी छात्रा को बोलेरो में आए बदमाशों ने अगवा कर लिया था। ग्रामीणों ने कार का पीछा कर उसे रोकने में सफलता पाई।

    मध्य प्रदेश किडनैपिंग का मामला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के धार में एक छात्रा को दिनदहाड़े किडनैप कर लिया गया। इस घटना को काफी फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। किडनैपिंग के फौरन बाद गांव वालों का एक झुंड किडनैपर्स के पीछे लग गया और 20 किलोमीटर बाद छात्रा को रेस्क्यू किया गया।

    यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोमवार को धार के गंधवानी बस स्टैंड के पास किडनैपिंग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कक्षा 12वीं की एक छात्र ATM के पास खड़ी थी। तभी किडनैपर्स मौके पर आ धमके।

    छात्रा को किया अगवा

    किडनैपर्स महिंद्रा बोलेरो में आए थे। कार रुकते ही उसमें से 2 लोग उतरे और छात्रा को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। कार जैसे ही आगे बढ़ी, गांव के लोगों ने भी अलग-अलग गाड़ियों से कार का पीछा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया और अंबापुरा रोड पर किडनैपर्स की कार को रोकने में कामयाब रहे।

    ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

    दरअसल अंबापुरा रोड पर अचानक बकरियों का एक झुंड सामने आ गया। ऐसे में किडनैपर्स की कार पलट गई। इस दौरान आरोपी दूसरी गाड़ियों में जान बचाकर भाग निकले और छात्रा को कार में ही छोड़ दिया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर छात्रा को कार से बाहर निकाला और घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी।

    पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

    पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली और आरोपियों की तलाश की जा रही है। छात्रा ने किडनैपर्स का हुलिया पुलिस को बताया है, पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन किया है। छात्रा को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया है।

