    सोना-चांदी, कैश और लग्जरी कार... एमपी में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर छापामारी में और क्या मिला?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर स्थित आवासों पर लोकायुक्त टीम ने छापा मारा। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, लग्जरी गाड़ियां और विदेशी मुद्राएं मिलीं। उनकी घोषित संपत्ति 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है।

    Hero Image

    मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर छापेमारी। फोटो- जेएनएन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर पर छापा पड़ा है। लोकायुक्त की टीम ने धर्मेंद्र भदौरिया के ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर स्थित आवास पर छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में कैश के साथ सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं।

    जांच अधिकारियों को धर्मेंद्र भदौरिया के घर से कई लग्जरी गाड़ियां, विदेशी मुद्राएं, प्रॉपर्टीज, फ्लैट, कैश, सोना और चांदी बरामद की है। धर्मेंद्र प्रधान के बतौर आबकारी अधिकारी होते हुए उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। मगर, अधिकारियों ने 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी जुटाई है।

    इसी साल हुए थे रिटायर

    धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में एसआई (आबकारी) अधिकारी बने थे और 31 अगस्त को जिला आबकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। धर्मेंद्र भदौरिया के पास इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में कई प्रॉपर्टीज मौजूद थीं। लोकायुक्त टीम ने उनके इंदौर स्थित कैलाश कुंज अपार्टमेंट, 4 ऑफिसों, अवि ग्रीन फ्लैट और काउंटी वॉक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर छापा मारा।

    छापेमारी में क्या-क्या मिला?

    डेढ़ किलो सोने की बार मिली।
    करीब एक किलो सोने के आभूषण ।
    ढाई किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण।
    75 लाख कैश मिले हैं।
    महंगी घड़ियां, परफ्यूम, साड़ियां मिली।
    रिवाल्वर और रायफल भी मिली।

    गुजरात तक फैला है अवैध शराब का कारोबार

    धर्मेंद्र भदौरिया पर अपने समधी एके सिंह के साथ मिलकर गुजरात और मध्य प्रदेश में शराब का कारोबार करने का आरोप है। उनके समधी गुजरात में एक्टिव हैं। दोनों मिलकर बड़ी संख्या में अवैध शराब का कारोबार करते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

