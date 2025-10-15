सोना-चांदी, कैश और लग्जरी कार... एमपी में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर छापामारी में और क्या मिला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर पर छापा पड़ा है। लोकायुक्त की टीम ने धर्मेंद्र भदौरिया के ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर स्थित आवास पर छापेमारी की, जहां बड़ी संख्या में कैश के साथ सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं।

जांच अधिकारियों को धर्मेंद्र भदौरिया के घर से कई लग्जरी गाड़ियां, विदेशी मुद्राएं, प्रॉपर्टीज, फ्लैट, कैश, सोना और चांदी बरामद की है। धर्मेंद्र प्रधान के बतौर आबकारी अधिकारी होते हुए उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। मगर, अधिकारियों ने 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी जुटाई है।

इसी साल हुए थे रिटायर धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में एसआई (आबकारी) अधिकारी बने थे और 31 अगस्त को जिला आबकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। धर्मेंद्र भदौरिया के पास इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में कई प्रॉपर्टीज मौजूद थीं। लोकायुक्त टीम ने उनके इंदौर स्थित कैलाश कुंज अपार्टमेंट, 4 ऑफिसों, अवि ग्रीन फ्लैट और काउंटी वॉक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर छापा मारा।