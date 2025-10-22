MP News: खंडवा में शर्मनाक घटना, वाहन मालिक ने अपने ड्राइवर की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के खंडवा में पति को अपने लोडिंग वाहन पर ड्राइवरी करने भेज वाहन मालिक ने ड्रायवर की पत्नी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने आरोपित वाहन मालिक को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

मामला पंधाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पंधाना पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपित दिलीप कुशवाह पुत्र चंपालाल कुशवाह निवासी पिपलोद 16 अगस्त 20424 को घर आया और बोला कि तेरा पति कहा है। मैंने कहा कि आपकी ही तो गाड़ी पर ड्रायवरी करने गया है।