    MP News: खंडवा में शर्मनाक घटना, वाहन मालिक ने अपने ड्राइवर की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म; आरोपी गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के खंडवा में एक वाहन मालिक ने अपने ड्राइवर को काम पर भेजकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने आरोपी दिलीप कुशवाह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने पीड़िता को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

    वाहन मालिक ने अपने ड्राइवर की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के खंडवा में पति को अपने लोडिंग वाहन पर ड्राइवरी करने भेज वाहन मालिक ने ड्रायवर की पत्नी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने आरोपित वाहन मालिक को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    मामला पंधाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पंधाना पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपित दिलीप कुशवाह पुत्र चंपालाल कुशवाह निवासी पिपलोद 16 अगस्त 20424 को घर आया और बोला कि तेरा पति कहा है। मैंने कहा कि आपकी ही तो गाड़ी पर ड्रायवरी करने गया है।

    दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम

    इसके बाद आरोपित घर के अंदर घुसा और मेरे साथ दुष्कर्म किया।आरोपित बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और मेरे साथ दुष्कर्म करते रहा।आरोपित से परेशान होकर मैंने ने सारी घटना पति को बताई।इसके बाद हम थाने आए और शिकायत दर्ज करवाई।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

