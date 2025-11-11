Language
    MP News: इरफान ने हैप्पी बनकर की दोस्ती की, धमकी देकर किया दुष्कर्म; इंदौर में सनसीखेज वारदात

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता मेकअप आर्टिस्ट है। वह दो वर्ष पहले इंदौर में एविएशन का कोर्स करने आई थी। इरफान ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और मई 2023 में उसे होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए और उन्हें प्रसारित करने की धमकी दी।

    इरफान ने हैप्पी बनकर की दोस्ती की, धमकी देकर किया दुष्कर्म (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। इरफान, जो हैप्पी नाम से जाना जाता है, ने एक हिंदू युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    पीड़िता, जो राजस्थान की निवासी है उसने बताया कि उसने इरफान से पहली बार काम के सिलसिले में मुलाकात की थी। आरोपित ने उसे मतांतरण के लिए मजबूर किया और जब उसने विरोध किया तो उसे सिगरेट से दागा।

    मेकअप आर्टिस्ट है पीड़िता

    पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता मेकअप आर्टिस्ट है। वह दो वर्ष पहले इंदौर में एविएशन का कोर्स करने आई थी। इरफान ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और मई 2023 में उसे होटल में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया।

    उसने अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए और उन्हें प्रसारित करने की धमकी दी। जानकारी मिलने पर रविवार रात को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इरफान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि इरफान पहले से ही देवास से जिलाबदर किया जा चुका है।

    आरोपी ने कई बार किया ब्लैकमेल

    उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पीड़िता ने बताया कि इरफान ने उसे कई बार ब्लैकमेल किया, गर्भपात करवाया और रोजे रखने के लिए मजबूर किया। मना करने पर हत्या की धमकी देता था और सिगरेट से दागता था। अक्टूबर में मौका मिलने पर युवती वहां से भाग निकली थी।

