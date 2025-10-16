Language
    MP News: अस्पताल के कर्मचारी ने कट्टा निकालकर बीएमओ पर ताना, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में एक अस्पताल कर्मचारी ने बीएमओ पर कट्टा तान दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बहस के दौरान कर्मचारी ने कथित तौर पर यह कदम उठाया। पुलिस ने कट्टा जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से अस्पताल में दहशत का माहौल है और कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यह घटना राज्य में अपराध की बढ़ती दर को दर्शाती है।

    अस्पताल के कर्मचारी ने मेडिकल ऑफिसर पर ताना कट्टा। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस थानांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस परिसर में घुसकर बीएमओ के ऊपर कट्टा तानकर शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने वाले ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के खिलाफ बीएमओ की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

    उल्लेखनीय है कि लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के रूप में पदस्थ मनीष नाजगढ़ बुधवार की शाम करीब 4 बजे कोलारस बीएमओ डॉ. संजय राठौर के केबिन में अवैध कट्टा और जिंदा राउंड लेकर पहुंचा। बीएमओ के सामने ही कट्टे में राउंड लोड किया तथा बीएमओ को डराया धमकाया और पैसों की मांग की। इसके बाद वह कट्टा लेकर पूरे अस्पताल में घूमा और दहशत फैलाई।

    कट्टा लेकर अस्पताल में लोगों को धमकाया

    बीएमओ के अनुसार वह करीब एक घंटा 30 मिनट तक पूरे अस्पताल में कर्मचारियों को भयभीत करता हुआ घूमता रहा। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की विवेचना शुरू की गई। इस पूरे मामले में बीएमओ के पत्र के उपरांत सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषिश्वर ने ड्रेसर को निलंबित कर दिया था।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    इसी क्रम में पुलिस ने आरोपित को देर रात अवैध कट्टे व जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अवैध रूप से पैसे मांगने व गाली देने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। गुरूवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपजेल कोलारस भेज दिया गया।

