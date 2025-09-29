मध्य प्रदेश: पति के साथ डांस कर रही महिला को आया हार्ट अटैक; शादी के 4 महीने बाद हुई मौत

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दुर्गा पूजा के दौरान नाचते समय एक युवती अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। सोनम की शादी चार महीने पहले ही हुई थी और इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीकनगांव में एक युवती अपने पति के साथ नाचते हुए अचानक गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई है।

यह घटना खरगोन जिले के भीकनगांव में पलासी गांव की है। मृतका की पहचान सोनम के रूप में हुई है। सोनम की शादी इसी साल मई में हुई थी। वहीं, अब उसकी मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है।

दुर्गा पूजा में नाच रही थी सोनम रविवार की रात को पलासी गांव में दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा था। इसी दौरान सोनम अपने 19 वर्षीय पति कृष्णपाल के साथ नाच रही थी। नाचते हुए सोनम को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। इस दौरान सोनम की मौत हो गई।