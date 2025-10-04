प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए 7 साल के भांजे संग घर से भागी किशोरी, मथुरा में मिली

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक 13 वर्षीय किशोरी अपने 7 वर्षीय भांजे के साथ घर से लापता हो गई। परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि वे मथुरा रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। किशोरी ने बताया कि वे प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए गए थे क्योंकि उसके पिता भी अक्सर मथुरा जाते हैं।

किशोरी ने जब मोबाइल चालू किया तो उसकी लोकशन मथुरा मिली। पुलिस ने तुरंत मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी से संपर्क किया और दोनों बच्चों को सकुशन बरामद कर लिया। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए गए बच्चे दोंनो बच्चों को जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे। किशोरी ने बताया कि उसके पिता हर महीने मथुरा जाते हैं, वहां जाकर राधा-कृष्ण के दर्शन करते हैं। 26 सितंबर को भी गए थे , इसलिए हम दोनों भी दर्शन करने चले आए।