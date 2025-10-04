प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए 7 साल के भांजे संग घर से भागी किशोरी, मथुरा में मिली
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक 13 वर्षीय किशोरी अपने 7 वर्षीय भांजे के साथ घर से लापता हो गई। परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि वे मथुरा रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। किशोरी ने बताया कि वे प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए गए थे क्योंकि उसके पिता भी अक्सर मथुरा जाते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 13 साल की किशोरी अपने सात साल के भांजे के साथ घर से लापता हो गई। परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया कि दोनों बैग लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं।
किशोरी ने जब मोबाइल चालू किया तो उसकी लोकशन मथुरा मिली। पुलिस ने तुरंत मथुरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी से संपर्क किया और दोनों बच्चों को सकुशन बरामद कर लिया।
प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए गए बच्चे
दोंनो बच्चों को जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे। किशोरी ने बताया कि उसके पिता हर महीने मथुरा जाते हैं, वहां जाकर राधा-कृष्ण के दर्शन करते हैं। 26 सितंबर को भी गए थे , इसलिए हम दोनों भी दर्शन करने चले आए।
पुलिस ने जब पूछा कि कोई साथ लेकर गया था तो बच्चों ने इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस परिजनों के साथ मिलकर बच्चों को ग्वालियर ले आई।
मोबाइल लोकेशन से मिला बच्चों का सुराग
पुलिस ने बच्चों के मोबाइल को सर्विंलांस पर लगा दिया था। जैसे ही फोन ऑन हुआ पुलिस को तुरंत बच्चों की लोकेशन पता चल गई। जिसके बाद दोनों बच्चों को फोटो थाना ग्रुप में डालकर रात में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को भेजे गए। प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर जीआरपी ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया।
