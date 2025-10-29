Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    माउंट आबू में खाया 11 हजार का खाना, फिर बिना बिल दिए हुए फरार; कैसे पकड़े गए पांच टूरिस्ट?

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:23 AM (IST)

    राजस्थान के माउंट आबू में, पांच गुजराती पर्यटकों ने एक होटल में 11 हजार का खाना खाया और बिना बिल दिए भागने की कोशिश की। होटल मालिक और कर्मचारियों ने पीछा करके उन्हें गुजरात बॉर्डर पर पकड़ लिया। बाद में, पर्यटकों ने अपने दोस्त से पैसे मंगवाकर बिल का भुगतान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के माउंट आबू के पास सियावा में हैपी डे होटल में पांच गुजराती पर्यटकों ने बिना पैसे दिए भागने का प्लान बनाया। इसमें एक महिला समेत पांच लोग शामिल थे।

    वे लोग पहले होटल में घुसे, खूब सारा खाना ऑर्डर किया और फिर पेट भरकर खाया। लेकिन बिल चुकाने की बारी आई तो सबने वहां से चुपके से निकलने का फैसला किया।

    रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश

    पांचों एक-एक करके वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और फिर बाहर निकलते ही कार में सवार हो गए और भागने लगे। लेकिन वक्त रहते होटल मालिक और वेटर को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत पीछा किया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि कार अंबाजी की तरफ यानी गुजरात-राजस्थान बॉर्डर की ओर जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैफिक में फंसे तो पुलिस ने पकड़ा

    होटल मालिक ने ट्रैफिक के बीच कार का पीछा किया और गुजरात बॉर्डर तक पहुंच गए। पुलिस की मदद से पांचों को मौके पर पकड़ लिया। पर्यटकों ने घबराकर अपने दोस्त को फोन किया और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने को कहा ताकि बिल चुकता हो जाए। अंत में पर्यटकों ने दोस्त से पैसे मंगवाए और बिल भर दिया।

    यह भी पढ़ें: MP News: कटनी में बीजेपी नेता की हत्या, एनकाउंटर के बाद दो आरोपी गिरफ्तार