माउंट आबू में खाया 11 हजार का खाना, फिर बिना बिल दिए हुए फरार; कैसे पकड़े गए पांच टूरिस्ट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के माउंट आबू के पास सियावा में हैपी डे होटल में पांच गुजराती पर्यटकों ने बिना पैसे दिए भागने का प्लान बनाया। इसमें एक महिला समेत पांच लोग शामिल थे।

वे लोग पहले होटल में घुसे, खूब सारा खाना ऑर्डर किया और फिर पेट भरकर खाया। लेकिन बिल चुकाने की बारी आई तो सबने वहां से चुपके से निकलने का फैसला किया।

रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश

पांचों एक-एक करके वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और फिर बाहर निकलते ही कार में सवार हो गए और भागने लगे। लेकिन वक्त रहते होटल मालिक और वेटर को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत पीछा किया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि कार अंबाजी की तरफ यानी गुजरात-राजस्थान बॉर्डर की ओर जा रही थी।