पढ़ाई न करने पर मां ने टोका तो कलयुगी बेटे ने कर दी हत्या, घर में खून से लथपथ मिला शव
एक हृदयविदारक घटना में, एक बेटे ने पढ़ाई न करने पर अपनी मां द्वारा टोके जाने पर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव उसके घर में खून से लथपथ पाया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के आदिवासी टोले बरकच्छ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय एक युवक को घरेलू सामान से अपनी मां की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को संदेह है कि युवक ने अपनी 40 वर्षीय मां सविता कोला की हत्या कर दी। वह पढ़ाई में रुचि न लेने को लेकर बार-बार दी जाने वाली नसीहतों से आहत था।
4 नवंबर को उजागर हुए इस अपराध ने बायोहारी थाना क्षेत्र के शांत गांव में सनसनी फैला दी है। कई दिनों तक सविता कोल या उसके बेटे को न देख पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी।
खून से लथपथ मिला सविता का शव
पुलिस ने घर का बंद दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक भयावह दृश्य देखा कि सविता का शव खून से लथपथ पड़ा था, उसकी खोपड़ी कुचली हुई थी, और उसका बेटा उसके बगल में चुपचाप बैठा था, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। हथियार, एक लकड़ी की छड़ी और मसाले पीसने वाला रसोई का मूसल, पास में ही पड़े थे, जिन पर खून।
पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार
आईएएनएस से बात करते हुए, बायोहारी के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मुकेश अबिंद्रा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। अबिंद्रा ने कहा, "प्रथम दृष्टया, मकसद बच्चे के स्वच्छंद व्यवहार और शिक्षा जारी रखने में विफलता के बारे में मां द्वारा बार-बार डांटना प्रतीत होता है।
वह स्थानीय उपद्रवियों के साथ जुड़ा था और उसे सुधारने के मां के प्रयासों से नाराजगी थी। हमने उसे गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं।"
आर्थिक तंगी के बीच बेटे का पालन पोषण कर रही थी मां
आरोपी बेटा, पूछताछ के दौरान काफी हद तक चुप रहा, उसने कोई स्वीकारोक्ति या बचाव नहीं किया। स्थानीय लोगों ने सविता को एक सिंगल मदर मां के रूप में वर्णित किया।
उनके पति का कथित तौर पर सालों पहले बीमारी से निधन हो गया था, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी के बीच अकेले बेटे का पालन-पोषण करना पड़ा। वह पास के खेतों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी।
जांच के लिए भेजे खून के नमूने
बेटा, जिसे अक्सर शराब पीने में शामिल बेरोजगार युवकों के समूह के साथ घूमते देखा जाता था, लगातार चिंता का विषय था। सविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, फिर भी प्राथमिक जांच से पता चला है कि सिर और चेहरे पर कई कुंद-बल की चोटें थीं, जिससे ज्यादा खून बहने के कारण तत्काल मौत हो गई। रक्त के नमूने और हत्या के हथियारों को फोरेंसिक विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस बेटे के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है ताकि उसे बाहरी प्रभावों से जोड़ने वाले किसी भी डिजिटल निशान का पता लगाया जा सके, जिसमें हिंसक ऑनलाइन सामग्री के संभावित संपर्क शामिल हैं। ग्रामीण मध्य प्रदेश में एक बढ़ती चिंता, जहां 2024 एनसीआरबी रिपोर्ट ने सोशल मीडिया से प्रभावित अपराधों में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
