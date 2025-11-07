पत्थर फेंके, हाईवे कर दिया जाम... कर्नाटक में 9 दिन से प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसान का टूटा सब्र
कर्नाटक में गन्ना किसानों का 9 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। किसानों ने धैर्य खो दिया और हाईवे पर पत्थर फेंककर उसे जाम कर दिया। यह घटना सरकार की निष्क्रियता के विरोध में किसानों की निराशा को दर्शाती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में गन्ना किसानों को प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान हाईवे पर आ गए और शुक्रवार को उन्होंने बेलगावी में बेंगलुरु-पुणे नेशनल हाइवे पर पथराव किया।
पथराव की यह घटना किसानों में बढ़ती निराशा को दर्शाती है, जो सरकार पर बढ़ती उत्पादन लागत के बीच उचित मूल्य निर्धारण की उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। कल, बेलगावी में राज्य के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल के काफिले पर एक चप्पल फेंकी गई।
#WATCH | Karnataka | Farmers protest at Hattaragi toll plaza in Belagavi district turned violent as stone pelting occurred, damaging several vehicles, as they continue to protest over the issue of fixing sugarcane price. Police personnel present at the spot. pic.twitter.com/jzLNGZqnL8— ANI (@ANI) November 7, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।