पत्थर फेंके, हाईवे कर दिया जाम... कर्नाटक में 9 दिन से प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसान का टूटा सब्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में गन्ना किसानों को प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान हाईवे पर आ गए और शुक्रवार को उन्होंने बेलगावी में बेंगलुरु-पुणे नेशनल हाइवे पर पथराव किया।

पथराव की यह घटना किसानों में बढ़ती निराशा को दर्शाती है, जो सरकार पर बढ़ती उत्पादन लागत के बीच उचित मूल्य निर्धारण की उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। कल, बेलगावी में राज्य के चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल के काफिले पर एक चप्पल फेंकी गई।