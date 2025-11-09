Language
    अमेरिका और जॉर्जिया में दो गैंगस्टर गिरफ्तार, भारत लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भानु राणा

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दो बड़े गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और भानु राणा को गिरफ्तार किया है। वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई गंभीर आरोप हैं। 

    भारत के दो खूंखार गैंगेस्टर अमेरिका और जॉर्जिया से गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली है। हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया है। दोनों को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा।

    दरअसल, भारत के दो दर्जन से से बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं, नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं और आपराधिक गिरोह चला रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं। इनमें गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, हिमांशु भाऊ जैसे नाम शामिल हैं। ये गैंगस्टर पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और UAE जैसे देशों में सक्रिय हैं और भारत में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं।

    हरियाणा का रहने वाला है वेंकटेश गर्ग

    वेंकटेश गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है। इसके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वेंकटेश गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में भी शामिल रहा है। वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया और जॉर्जिया को अपना नया ठिकाना बना लिया।

    जांच एजेंसियों के अनुसार, वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की भर्ती कर रहा था। दिल्ली में हाल ही में हुई गोलीबारी में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई। वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गैंग में भर्ती कर रहा था। गर्ग कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट चला रहा है।

    बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है भानु राणा

    भानु राणा हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। भानु राणा हथियार सप्लाई का नेटवर्क संभालता है। करनाल STF ने उसके इशारे पर काम कर रहे दो लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। उसका नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है। राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

