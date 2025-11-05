Language
    जलेबी बनाते-बनाते देख ली लॉरेंस बिश्नोई की ये Reel, फिर 16 साल के लड़के ने कर दिया ऐसा कांड; घर से उठा ले गई पुलिस

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक नाबालिग लड़के ने लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित होकर फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एक व्यापारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के बयानों से प्रभावित था।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सोशल मीडिया पर गैंगस्‍टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी रील्स ने नाबालिग के मन पर इतना नकारात्मक प्रभाव डाला कि उसने फेसबुक मैसेंजर पर संदेश भेजकर स्वयं को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए निगोही के व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांग ली। फतेहपुर जिला निवासी आरोपित को बेंगलुरु में रह रहे उसके बहनोई के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।

    निगोही क्षेत्र के सतवां बुजुर्ग गांव निवासी रंजीत सिंह की गुररामदास एग्रो के नाम पर फर्म हैं। 21 अक्टूबर रात फेसबुक मैसेंजर पर ओम सिंह नाम के व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस ब‍िश्वोई गैंग का बताकर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। इसके बाद रंगदारी मांगने वाले ने कॉल भी की थी। रंजीत ने निगोही थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

    इसके बाद उन्होंने एसपी राजेश द्विवेदी को घटना के बारे में बताया। उन्होंने एसपी को रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। 31 अक्टूबर को प्राथमिकी पंजीकृत कराने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रंजीत के आवास पर दो पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे।

    एसपी ने एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया था। जांच करने पर पता चला कि बेंगलुरु से रंगदारी मांगी गई है। टीम ने वहां पहुंचकर आरोपित को पकड़ लिया। कॉल करने वाला 16 वर्षीय किशोर है, जो फतेहपुर जिले के हिम्मतपुर क्षेत्र का रहने वाला है। बेंगलुरु में अपने बहनोई के साथ जलेबी की दुकान पर रहकर हाथ बंटाता था।

    आरोपित ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर रील देखकर लॉरेंस ब‍िश्वोई के बारे में बता चला था। रंजीत का मोबाइल नंबर फेसबुक पर मिल गया था। पहले फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी फिर उस नंबर पर कॉल की थी।

    लॉरेंस बिश्नोई के बयान से हो गया मुरीद

    आरोपित ने पुलिस को बताया कि इंटरनेट मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी जुटाता रहता है। उसका एक बयान देखा था जिसमे उसने कहा था कि वह देश के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी बयान की वजह से आरोपित लॉरेंस बिश्नोई का मुरीद हो गया था।

     


    सेना में हैं बड़े भाई


    आरोपित के बड़े भाई सेना में है। पुलिस ने जब आरोपित से कहा सबसे बड़ा देश भक्ति को तेरा भाई है। यह सुनकर वह पछतावा करते हुए रोने लगा।



    आरोपित नाबालिग है। उसने फेसबुक पर व्यापारी का नंबर देखकर रंगदारी मांगी थी। हालांकि उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उससे पूछताछ की जा रही है।- राजेश द्विवेदी, एसपी