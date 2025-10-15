मुरैना में हथियार के बल पर मां-बेटी को बनाया बंधक, 20 लाख रुपये की डकैती को दिया अंजाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुरैना शहर के मुड़िखेड़ा क्षेत्र में पांच हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डेयरी संचालक के घर में डकैती को अंजाम दे दिया। घर में मौजूद मां-बेटी को बंधक बनाकर 20 लाख रुपये से ज्यादा का माल समेट ले गे गए। बदमाश कार से आए थे, जिनके घटना के बाद अंबाह बायपास की ओर भागने की संभावना है।



महादेव नाका पर विष्णु मिल्क डेयरी चलाने वाले नवल किशोर गुप्ता का घर मुड़ियाखेड़ा, अंबाह बायपास तिराहा के पास है। दोपहर सवा 12 बजे के करीब घर में नवल किशोर की 53 वर्षीय पत्नी सरोज गुप्ता और 28 साल की बेटी सिमरन गुप्ता था। इसी दौरान एक युवक ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे से सिमरन ने झांककर देखा तो युवक ने कहा, कि उसे डेयरी से भाई साहब ने भेजा है सामान लेने के लिए।

दरवाजा खुलते ही घर में घुसे बदमाश सिमरन ने दरवाजा खोला, इतने में पांच बदमाश घर में घुस गए। एक का मुंह साफी से बंधा था, चार बेनकाब थे। इनमें से तीन पर कट्टे, एक पर बेसबाल का डंडा था। घर के अंदर दाखिल होते ही सरोज गुप्ता से पूछा, कि अंबाह वाला हार कहा है, जो गिरवी रखा था।

घर में बंधक बनाकर 20 लाख लूट सरोज ने कहा, हम गिरवी रखने वाले काम नहीं करते, हमारे पास ऐसा कोई हार नहीं। इसके बाद एक बदमाश ने सरोज की पीठ में बेसबाल का डंडा मारकर जमीन पर पटक दिया और बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद सिमरन के मुंह में कट्टा अड़ाया और गोली मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। करीब आधा घंटे तक बदमाशों ने घर के तीनों कमरों की तलल्ली से तलाशी की, अलमारी, बक्सों से लेकर, पलंगों के अंदर रखे सामान का तितर-बितर कर दिया।