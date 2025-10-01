Language
    देशभर से मानसून की विदाई के साथ ही राजस्थान में बारिश ने मचाया कहर, रावण के पुतले बहे; भारत में हुई 1500 मौतें

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:05 PM (IST)

    देशभर में मानसून अब खत्म हो चुका है परन्तु राजस्थान में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और दशहरा के लिए बने रावण के पुतले बह गए। कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला भी भीग गया। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

    देशभर से मानसून की विदाई के साथ ही राजस्थान में बारिश ने मचाया कहर (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मानसून ने रौद्र रूप दिखाने के बाद अब विदाई ले चुका है। मंगलवार से देशभर में मानसून खत्म हो गया है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई थी।

    जयपुर में दो घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सड़के पानी से लबालब हो गई थी। जयपुर के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। इसके साथ ही, दशहरा के लिए जगह-जगह तैयार किए गए रावण के पुतले भी पानी में बहते दिखे।

    दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला भीग गया

    कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला भीग गया। दावा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में दशहरे के दिन 2 अक्टूबर को भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस साल देश में मानसून सीजन में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। भारत में चार महीने के दौरान 868.6mm बारिश होती है। इस साल 937.2mm वर्षा दर्ज की गई है। मौसम से जुड़ी घटनाओं में 1520 लोगों की मौत हुई।

    कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर

    कुल मौतों में से 935 बाढ़ और भारी बारिश से हुई, जबकि 570 लोग बिजली गिरने और आंधी-तूफान में मारे गए। मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा 290 मौतें दर्ज की गई। IMD ने बताया कि बारिश का दौर अक्टूबर से दिसबर तक जारी रहेगा।

    अक्टूबर में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी मानसून के बाद सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है।

