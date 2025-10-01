देशभर से मानसून की विदाई के साथ ही राजस्थान में बारिश ने मचाया कहर, रावण के पुतले बहे; भारत में हुई 1500 मौतें

देशभर में मानसून अब खत्म हो चुका है परन्तु राजस्थान में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और दशहरा के लिए बने रावण के पुतले बह गए। कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला भी भीग गया। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में मानसून ने रौद्र रूप दिखाने के बाद अब विदाई ले चुका है। मंगलवार से देशभर में मानसून खत्म हो गया है, लेकिन कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है। राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जयपुर में दो घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सड़के पानी से लबालब हो गई थी। जयपुर के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था। इसके साथ ही, दशहरा के लिए जगह-जगह तैयार किए गए रावण के पुतले भी पानी में बहते दिखे।

दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला भीग गया कोटा में 221 फीट ऊंचा रावण का पुतला भीग गया। दावा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में दशहरे के दिन 2 अक्टूबर को भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस साल देश में मानसून सीजन में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। भारत में चार महीने के दौरान 868.6mm बारिश होती है। इस साल 937.2mm वर्षा दर्ज की गई है। मौसम से जुड़ी घटनाओं में 1520 लोगों की मौत हुई।