Monsoon 2023 IMD Updates: जल्द दस्तक देगा मानसून, तेजी से बढ़ रहा 'बिपारजॉय'; इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Monsoon 2023 IMD Latest Updates: अरब सागर में उठने वाला तूफान 'बिपारजॉय' अब चक्रवात में बदल चुका है। इसका असर अगले 24 घंटे में भारत में दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं, इसका प्रभाव भारत में मानसून के प्रवेश पर भी पड़ेगा। आमतौर पर अब तक मानसून का दस्तक हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वर्ष मानसून को लेकर स्पष्ट तिथि पर संशय है। इसके पीछे चक्रवात तूफान 'बिपारजॉय' कारण बना हुआ है।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों ने कहा कि तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति तेज रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक अपनी तीव्रता बनाए रख सकते हैं।

