    'PoK भारत का एक कमरा है, उसे वापस लेकर रहेंगे', पाकिस्तान पर गरजे मोहन भागवत; दे डाली बड़ी चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत का अभिन्न अंग बताया है जिस पर कुछ अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बोलते हुए कहा कि PoK भारत का ही कमरा है और उसे एक दिन वापस लेना होगा।

    PoK भारत का ही हिस्सा, उसे एक दिन वापस लेना होगा मोहन भागवत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत के घर का एक कमला बताया, जिस पर अजनबी लोग कब्जा कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह कमरा भारत का हिस्सा है और इसे एक दिन वापस लेना ही होगा।

    मध्यप्रदेश के सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "पूरा भारत एक घर है। लेकिन हमार घर का एक कमरा, जहां हमारी मेज, कुर्सी और कपड़े रखे थे उसे किसी ने कब्जा लिया है। एक दिन हमें उसे वापस लेना ही होगा।" उनके इस बयान पर वहां मौजूद सभी लगोों ने जोरदार तालियां बजाईं।

    सिंधी समाज को कहा शुक्रिया

    कार्यक्रम में मौजूद सिंधी समाज के लोगों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा, "बहुत से सिंधी भाई बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है। वे पाकिस्तान नहीं गए थे, बल्कि अखंड भारत में ही थे। हालात ने हमें यहां लाकर बैठा दिया, वरना हमारा वह घर और यह घर अलग नहीं है।"

    उन्होंने कहा कि PoK हमारे ही घर का हिस्सा है जो अब पराए लोगों के कब्जे में है और यह भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक मुद्दा भी है। भागवत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब PoK में पाकिस्तान शासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।

    पीओके में अब तक 10 की मौत

    पीओके में पिछले तीन दिनों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसा धीरकोट में हुई, जहां चार प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई। अन्य मौतें मुजफ्फराबाद, दादयाल (मीरपुर) और चमयाती (कोहाला) में दर्ज हुईं।

    पीओके के लोग आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है, जो 1947 से यह दावा करता रहा है कि PoK के लोग भारत के खिलाफ हैं।

    पहलगाम हमले पर भागवत का बयान

    इससे एक दिन पहले, गुरुवार को मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा था कि इस घटना के बाद दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया ने यह साफ कर दिया है कि कौन भारत का सच्चा मित्र है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता, सेना का साहस और समाज की एकता ने इस हमले का मजबूत जवाब दिया।

